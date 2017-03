FOTO: Pose Dewi Perssik Bikin Netizen Gagal Fokus

JAKARTA - Kabar datang dari penyanyi dangdut Dewi Perssik. Depe sapaan akrabnya baru-baru ini memposting sebuah foto seksinya. Fotonya tersebut sampai-sampai netizen gagal fokus.

Foto yang diposting @dewiperssikreal, Sabtu (11/03/2017) membuat netizen hanya bisa menelan ludah. Foto tersebut menampilkan dirinya (Depe) dan seorang laki-laki bule dalam suatu acara televisi.

A post shared by Dewi Perssik Real (@dewiperssikreal) on Mar 10, 2017 at 10:48pm PST

Nampaknya foto tersebut memperlihatkan sesuatu yang membuat netizen tak fokus dan mulai berimajinasi aneh. Memang tak banyak dari netizen yang langsung membanjiri kolom komentar Dewi Perssik.

"Gagal fokus de...:D apa cuma gue yg gagal fokus ??," tulis netizen.

"Gagal fokuss ????," tulis netizen.

Dewi Perssik adalah salah satu artis yang fenomenal. Sosok cantiknya membuat para kaum adam memalingkan mata padanya. Tak terkecuali dengan sosok laki-laki bule yang berpose dengannya.

"Apa cuma gw ya yg gagal fokus?????????? tp is ok and so good????," tulis netizen.