Taylor Swift Dikabarkan 'Balikan' dengan Jake Gyllenhaal

LOS ANGELES - Pasca putus dari Tom Hiddleston pada September 2016 lalu, Taylor Swift dikabarkan telah berkencan dengan mantan kekasihnya, Jake Gyllenhaal beberapa bulan setelah putus dari Tom.

Kabar lain pun menyebutkan kalau Taylor dan Jake resmi kembali lagi menjadi sepasang kekasih. Pasalnya, pelantun lagu Shake It Of itu mendatangi New York untuk menonton pertunjukkan yang dibintangi oleh Jake.

"Taylor masih terbilang sangat muda untuk berkencan, dirinya pun tak pernah terlihat serius ketika menjalin hubungan. Tetapi jika dengan Jake, dia menunjukkan kematangannya dalam menjalin hubungan," ujat sumber tersebut seperti yang dilansir dari laman Aceshowbiz.

Sekedar diketahui, Taylor dan Jake menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih pada 2010 dan berakhir Januari 2011. Namun, kabar kembalinya hubungan asmara mereka bersama-sama memang belum terbukti melalui foto.