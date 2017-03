Tommy Page Ungkap Lagu Hit I'll Be Your Everything Tak Sengaja Tersebar

LOS ANGELES – Meninggalnya Tommy Page yang mendadak tentunya mengakhiri karirnya sebagai musisi. Namun lagu top karyanya, I’ll Be Your Everything, rupanya tidak dirilis dengan rencana yang matang.

Dikutip dari Billboard, single dari album kedua Tommy yang berjudul Paintings in My Mind itu justru masuk tangga lagu sebelum tanggal seharusnya dirilis. Hal itu terjadi karena ulah iseng Tommy sendiri.

"Single itu seharusnya tidak dirilis sampai akhir Februari. Aku sedikit iseng memberikannya kepada orang-orang radio. Tiba-tiba, teman-temanku bilang, 'Lagumu di radio.'," ungkap Tommy kepada jurnalis Billboard, Fred Bronson.

Nyatanya, lagu itu justru debut di posisi nomor 51 di tangga lagu Billboard Hot 100 di tanggal 17 Februari 1990, posisi tertinggi lagu debut ketika itu. Kemudian, Tommy jadi rajin memantau posisi lagu itu. Terlebih, lagu itu memiliki banyak lagu saingan, dan dari artis-artis besar.

Saingan-saingannya itu adalah Phil Collins dengan lagu I Wish It Would Rain Down, Lisa Stansfield dengan All Around the World, dan Jane Child dengan Don't Wanna Fall in Love. Tommy sempat menuturkan bahwa persaingan sangat ketat tersebut ditentukan oleh faktor-faktor yang sangat kecil sekalipun.

"Satu laporan toko, satu playlist radio bisa membuat hasilnya berbeda," tutur Tommy. Pada akhirnya, I’ll Be Your Everything memasuki Top 40 di pekan keduanya (di mana seharusnya lagu itu baru dirilis) dan berhasil meraih puncak di tanggal 14 April 1990, mewujudkan impian Tommy.

Kini, Tommy tinggal kenangan. Tommy dikabarkan meninggal hari Jumat, 3 Maret 2017, di usia 46 tahun. Belum jelas apa penyebab kematiannya, namun Tommy dikabarkan bunuh diri.