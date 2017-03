Lagu Hits Tommy Page Ini Hampir Diberikan kepada Orang Lain

LOS ANGELES – Lagu pewujud mimpi Tommy Page, I’ll Be Your Everything, hampir saja dipatenkan orang lain. Lagu itu hampir diberikannya kepada New Kids on the Block (NKOTB). Namun, pembuatan lagu itu juga tidak terlepas dari jasa boyband tersebut.

Dilansir dari Billboard, Sabtu 4 Maret 2017, cerita dimulai ketika Tommy tengah menjadi opening act tur NKOTB dan Tiffany, yang ketika itu menjadi bintang besar Amerika Serikat. Menemani keduanya selama tur tahun 1989 itu, Page selalu mencari piano di lobi hotel tempatnya menginap untuk membuat lagu dan latihan untuk bakal lagu I’ll Be Your Everything.

Namun tindakan ini diketahui Jordan Knight, salah satu personel NKOTB. Berkali-kali, Jordan Knight memergoki Tommy yang tengah bermain piano sendirian. Tommy pun tahu hal itu.

"Ini terjadi beberapa pekan. Kami sedang di Hotel Hyatt di Kota Kansas. Jordan menghampiriku dan bertanya,'Aku boleh duduk di bangku ini?,” tutur Tommy kepada jurnalis Billboard, Fred Bronson.

Tommy kemudian menunjukkan prototipe lagu hit itu kepada Jordan, dan mengungkap ingin memberikan lagu itu untuk NKOTB. Namun, Jordan tidak setuju. Jordan ingin mengambil lagu itu untuk karier solo Jordan sendiri.

Sebulan kemudian, Tommy meminta Jordan membantunya menyelesaikan lagu itu. Interaksi ini ditangkap oleh label Sire Records, yang ingin membuat album kedua untuk Tommy. Ditawari pilihan itu rupanya merubah pikiran Tommy, dan akhirnya menjadikannya lagu pribadi. Keputusan itu diterima Jordan, dengan syarat Jordan tetap menjadi produser.

Setelah tersebar di berbagai media, I’ll Be Your Everything mencapai nomor 51 di tangga lagu Hot 100 tanggal 17 Februari 1990, menjadikannya debut dengan posisi tertinggi di pekan itu. Lagu itu mencapai Top 40 di pekan keduanya, dan berhasil merajai tangga lagu prestisius itu di pekan kesembilan, di tanggal 14 April 1990.