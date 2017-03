Gandeng Duo Drum, Akhirnya Endah N' Rhesa Lepas Rindu Suasana Ngeband

JAKARTA - Duo Endah N' Rhesa kembali berkesempatan tampil dalam Java Jazz Festival tahun ini pada Minggu 5 Maret 2017. Kali ini mereka tampil bersama Duo Drum dan melakukan aksi kolaborasi musik.

"Terima kasih, kami Endah 'N Rhesa. Senang bisa duet sama Dua Drum. Keren, drumnya ada dua lagi," ujar Endah dari panggung.

"Selalu senang bisa bermain di sini. Kami dari dua drum, saya Iqbal dan teman saya Yandi, kami mau bawain lagu Hanging On bersama Endah n Rhesa. Ini lagu pertama kali dibawakan aransemennya di Java Jazz," kata Iqbal yang kemudian membawakan lagu Hanging On.

Deretan lagu yany dinyanyikan oleh mereka rupanya berdasarkan permintaan para fans di Instagram. Salah satunya berjudul Just Tonight. Di balik aksi panggung mereka, rupanya ini merupakan kali pertama setelah belasan tahun untuk kembali tampil dengan formasi bans.

"Setelah 12 tahun enggak ngerasain ngeband, akhirnya ngerasain juga. Apalagi drumnya dua," kata Endah.

"Senang sekali bisa ngeband bareng Endah 'N Rhesa, favorit gua lah pokoknya mereka. Seneng banget," ujar Yandi.

Endah 'N Rhesa dan Duo Drum membawakan sekitar 10 lagu. Diantaranya yaitu Liburan Indie, When You Love Someone, Wish You Were Here, Waktu Takkan Terganti, Just Tonight, Bergerak, Hanging On, dan lainnya.