Wih, Drama Kolosal Lee Min Ho Bakal Tayang di Indonesia

JAKARTA - Lee Min Ho masih menjadi aktor Korea Selatan yang populer di Indonesia. Harus diakui, fans Lee Min Ho di Tanah Air sangat besar.

Oleh sebab itu, One Asia terus menampilkan drama Korea lawas maupun terbaru pada bulan Maret. Kali ini, One Asia menayangkan beberapa drama Korea terbaru yang tayang di Indonesia melalui Indovision Chanel 164.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Sindonews, drama sejarah Lee Min Ho yang berjudul The Great Doctor tayang 16 Maret 2017, setiap Senin sampai Jumat pukul 16.40 WIB.

Drama ini dimainkan oleh Lee Min Ho, Kim Hee Sun. The Great Doctor merupakan sebuah drama perpaduan era sejarah dan moderen tentang kisah cinta antara seorang prajurit dari Dinasti Goryeo dan seorang dokter wanita di masa kini.

Kim Hee Sun berperan sebagai sang dokter dan Lee Min Ho berperan sebagai sang pengawal raja. Keduanya saling kompak dalam menjaga sang raja.

Seperti diketahui, aktor yang lahir pada 22 Juni 1987 ini belum lama muncul di salah satu drama Korea terpopuler, Legend of the Blue Sea (2016). Drama luar biasa lainnya yang pernah dia bintangi antara lain The Heirs (2013), City Hunter (2011), Personal Preference (2010) dan Boys Before Flowers (2009).

Sedangkan Kim Hee Sun, pemeran utama wanita dari The Great Doctor. Ia adalah seorang aktris Korea Selatan kelahiran tahun 1977. Ia dikenal lewat perannya di drama Smile Again (2006) dan film The Warring States (2011).