Drake dan JLo Putus Pasca 2 Bulan Pacaran

JAKARTA - Sempat menjadi berita hot beberapa waktu belakangan, rupanya kisah cinta antara Drake dan JLoharus berakhir singkat. Setelah dikabarkan hubungan keduanya semakin serius, baru-baru ini dua musisi dunia itu disebut-sebut telah putus. Padahal, masa pacarannya baru berjalan 2 bulan.

Dilansir Celebuzz, kesibukan masing-masing disebut-sebut menjadi salah satu alasan keduanya memutuskan untuk berpisah.

Kabar ini pertama kali muncul sejak pelantun On The Floor tersebut mengunggah foto di media sosialnya dengan tulisan Timing is everything. If it's meant to happen, it will, and for the right reasons.

"Waktu adalah segalanya. Jika sesuatu ditakdirkan terjadi, maka ia akan terjadi dan tentu dengan alasan yang baik," tulis JLo dalam keterangan foto tersebut dilansir Sindonews.

Kendati demikian, pasangan musisi ini masih menjalin komunikasi dengan baik. Bahkan, seorang sumber mengatakan keduanya dalam waktu dekat ini akan makan malam bersama. Sumber tersebut juga mengatakan, JLo dan Drake hanya perlu menenangkan keadaan dan memulai hubungan secara perlahan.

"JLo dan Drake masih berkomunikasi, jadi orang-orang tahu bahwa mereka berpisah bukan karena suatu hal yang buruk. Ini lebih ke masalah waktu. Mereka juga kemungkinan akan makan malam bersama besok atau dalam waktu dekat ini. Mereka sudah sangat dekat. Saat ini mereka hanya sedang sibuk dengan urusan masing-masing,” papar seorang sumber.