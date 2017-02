Rahasia Kesuksesan Dion Wiyoko Terungkap

JAKARTA - Nama Dion Wiyoko sudah tak diragukan lagi kesuksesannya. Rahasia kesuksesannya pun terungkap. Seperti apa?

Bintang Perahu Kertas ini mengaku sebelum menerima tawaran layar lebar, dia akan mendalami film yang ditawari kepadanya. Artinya Dion tidak mau sembarangan dalam menerima tawaran film.

Apa yang dilakukannya ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, pemilihan karakter dan cerita yang tepat akan membantunya berkarya lebih maksimal.

"Karakter, cerita. Pasti kan inginnya berkarya dengan maksimal dan yang terbaik. Jadi, saya inginnya setelah project saya sebelumnya, ingin lebih baru lagi dan lebih challenging juga," kata Dion di Jakarta dikutip Sindonews.

Di 2016, dia sukses memainkan 5 film, yakni London Love Story sebagai Bima, Abdullah & Takeshi (Abdullah), Sundul Gan: The Story of Kaskus (Ken Dean Lawadinata), Winter In Tokyo (Nishimura Kazuto), dan Cek Toko Sebelah (Yohan).

Memasuki 2017, aktor kelahiran Surabaya 3 Mei 1984 ini belum menemukan tawaran film yang menarik hatinya, baik dari sisi cerita maupun karakter.

"Sampai saat ini belum ada tawaran yang kurang lebih bisa oke, belum ada yang buat saya sreg banget sama ceritanya," pungkas dia.