FOTO: Cadas! Metallica Bakal Tampil Bareng Lady Gaga di Grammys 2017

LOS ANGELES – Metallica menjanjikan penampilan yang unik dan spesial di panggung Grammy 2017. Meski begitu, James Hetfield cs memang belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keunikan penampilan yang akan mereka suguhkan.

Namun sebuah iklan televisi Amerika Serikat sempat menunjukkan bahwa salah satu penampilan unik Metallica yakni tampil bersama Lady Gaga. Meskipun pada awalnya tidak ada informasi mengenai hal tersebut, namun pada akhirnya kolaborasi antara dua artis sensasional itu telah resmi dikonfirmasi Rolling Stone.

Baik Metallica dan Lady Gaga, keduanya sedang dalam periode promosi dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Penampilan Lady Gaga di panggung Super Bowl LI masih belum bisa dilupakan. Sedangkan Metallica sedang mempromosikan album terbarunya yang berjudul Hardwired…to Self Destruct.

Lady Gaga is set to perform with Metallica at the #GRAMMYs this Sunday, February 12th! pic.twitter.com/SqPDLqclBV