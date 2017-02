Heroiknya Song Joong Ki di The Battleship Island

SEOUL - Pernah menjalani wajib militer rupanya membentuk karakter Song Joong Ki. Kali ini dalam sebuah poster Song Joong Ki terlihat menyelamatkan masyarakat.

Pasalnya, Joong Ki yang memerankan tentara Korea Selatan ini harus menyelamatkan warga pengungsian. Joong Ki pun harus berusaha keras agar bisa menyelamatkan banyak orang.

Mengutip Sindonews, The Battleship Island merupakan sebuah film yang bergenre drama action yang mengambil tema masa penjajahan Jepang, dimana sekitar 400 warga Korea di paksa ke Battleship Island atau yang di kenal dengan Hashima Island untuk tambang batu bara.

Namun begitu mereka berupaya untuk melarikan diri. Nantinya, Joong Ki yang memerankan karakter Park Moo Young akan menyelinap ke Battleship Island untuk menyelamatkan anggota dari kelompok kemerdekaan.

Film The Battleship Island akan tayang pada pertengahan tahun ini. Film ini juga dimainkan oleh So Ji Sub yang merupakan rekan dari Song Joong Ki.