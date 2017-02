Penting Nih, Daftar Drama Korea Wajib Tonton Selama Februari 2017

SEOUL – Tak terasa 2017 telah mulai memasuki bulan keduanya, Februari. Bagi pecinta drama Korea, Januari kemarin pasti terasa menyenangkan karena kita ditemani sejumlah drama-drama hits seperti Goblin, Legend of the Blue Sea, dan Weighlifting Fairy Kim Bok Joo.

Sayang, ketiga drama populer itu tamat hampir bersaman di akhir Januari lalu. Tapi jangan khawatir, karena sejumlah drama apik lainnya siap menemani pecinta drama Korea sepanjang Februari 2017 ini. Drama-drama Korea wajib tonton itu adalah:

1. Chief Kim



Drama KBS2 ini sudah tayang sejak 25 Januari 2017 lalu setiap Rabu dan Kamis. Chief Kim bercerita tentang Kim Sung Ryong (Nam Gong Min), seorang pria yang terbiasa menghitung uang gangster yang tanpa sengaja mulai bekerja sebagai kepala akunting di TQ Company.

Sayang, Sung Ryong masuk ketika TQ Company yang terlilit krisis. Sung Ryong pun harus bersusah payah melawan korupsi di perusahaannya dan mengandalkan kemampuannya selama menjadi anggota geng.

2. Defendant



Inilah pengganti Romantic Doctor, Teacher Kim. Defendant merupakan drama comeback Ji Sung dan Yuri ‘SNSD’. Sesuai namanya, drama ini bercerita tentang seorang jaksa bernama Park Jung Woo (Ji Sung) yang tiba-tiba ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Dengan penyakit amnesia yang dideritanya, Jung Woo berusaha membuktikan dirinya tak bersalah dengan bantuan Seo Eun Hye (Yuri). Drama ini tayang setiap Senin dan Selasa di SBS.

3. Tomorrow With You



Penggemar drama Goblin wajib menonton drama ini. Kenapa? Karena Tomorrow with You adalah pengganti drama Gong Yoo oppa yang tamat Januari kemarin. Sama dengan Goblin, Tomorrow with You juga bertema fantasi.

Berkisah tentang Yoo So Joon (Lee Je Hoon) yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu bersama istrinya, Song Ma Rin (Shin Min Ah). Seperti halnya Goblin, drama tvN ini tayang di akhir pekan, yakni Jumat dan Sabtu.

4. Saimdang, The Her Story



Legend of the Blue Sea mendapatkan ganti sepadan. Jika Legend of the Blue Sea dibintang dua top star Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun, maka Saimdang, the Her Story sebagai penggantinya menawarkan Song Seung Hun dan Lee Young Ae, dua aktor yang sudah lama absen dari layar kaca sebagai tokoh utama.

Saimdang, the Her Story merupakan drama saeguk (kolosal) tentang sosok sejarah Korea, Saimdang. Drama ini tayang setiap Rabu dan Kamis di SBS mulai 26 Januari lalu.