FOTO: Isyana Sarasvati Jadi Perbincangan Netizen di Korea

JAKARTA – Isyana Sarasvati baru-baru ini mengunggah foto liburan singkatnya ke Korea Selatan. Diunggah melalui akun Instagram, Isyana terlihat sedang berpose di depan sebuah bangunan tradisional Korea Selatan, Hanok.

Isyana sendiri tampil cantik lewat balutan jaket berwarna abu-abu gelap yang dipadukan dengan syal putih. Senyum dan pose jari membentuk huruf V melengkapi kecantikan Isyana dalam foto tersebut.

“Super short yet super fun holiday! Now, back to work!,” tulis Isyana dalam caption.

Unggahan Isyana tersebut rupanya kembali sukses mencuri perhatian netizen. Namun untuk kali ini, fokus netizen justru beralih ke bangunan yang menjadi latar belakang foto Isyana.

A photo posted by @isyanasarasvati on Jan 20, 2017 at 10:43am PST

Jika diamati, tembok bangunan Hanok yang menjadi latar belakang foto Isyana memiliki ukuran batako yang berbeda satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan candaan netizen terhadap pelantun Tetap Dalam Jiwa.

“Syan, tanyain ke mamang-mamang yang jaga. ‘Punten mang, itu tembok kenapa ukuran batakonya beda-beda?’. Gitu,” celetuk pemilik akun bernama novimun.

Meski fokus netizen teralih ke tembok bangunan yang menjadi latar foto Isyana, unggahan tersebut tetap menuai cukup banyak likes. Hingga saat ini, foto tersebut telah mendapat 88.920 likes dari para pengguna Instagram.