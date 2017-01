Romantis, Rain Ternyata Lamar Kim Tae Hee Lewat Lagu

SEOUL – Selasa 17 Januari 2017 kemarin, Rain dan Kim Tae Hee telah mengumumkan akan menikah pada 19 Februari nanti. Tapi, yang tidak banyak diketahui orang, Rain ternyata sudah lebih dulu merilis lagu untuk sang kekasih sebelum mengumumkan rencana pernikahannya itu.

Minggu lalu tepatnya pada 14 Januari, Rain merilis album baru yang memuat lagu berjudul The Best Present. Lagu ini diproduseri oleh PSY yang memang dekat dengan Rain. Setelah rencana pernikahan dua selebriti ini terungkap, PSY membeberkan jika lagu The Best Present itu sengaja di-request oleh Rain pada PSY untuk Tae Hee.

Lewat kicauan di Twitter, PSY mengungkap jika video klip The Best Present memuat isi perasaan Rain yang ingin disampaikan pada Tae Hee. The Best Present sejatinya adalah cara Rain melamar sang pacar.

Satu lirik dalam The Best Present yaitu “Your name forever will be the biggest happiness (Namamu selamanya akan menjadi kebahagian terbesar)” mengandung pesan Rain untuk Tae Hee. Dalam bahasa China, kata big dibaca Tae, sementara happiness adalah Hee.

Jadi, jika diterjemahkan arti di balik lirik tersebut bukanlah Your name forever will be the biggest happiness, melainkan Your name forever, Tae Hee. Kata-kata ini menunjukkan betapa pentingnya bintang Yongpal itu bagi Rain. Demikian dilansir Billboard.