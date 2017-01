FOTO: 23 Tahun Bersama Armand Maulana, Dewi Gita Kupas Makna Angka 11

Hari ini udah 23thn ngak kerasa kamu menemani saya dgn sabar & penuh cinta..mks istriku tercinta..Insya Allah kita selalu di berikan berkah & ijin menjadi klrg yg Sakinah Mawaddah Warahmah oleh Allah SWT..Aamiin YRA

