Lirik Lagu dan Chord Gitar Aku dan Dirimu, Duet Manis Ari Lasso dan BCL

Lirk lagu dan chord gitar Aku dan Dirimu Ari Lasso. (Foto: YouTube/Aquarius Musikindo)

JAKARTA – Lagu Aku dan Dirimu Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari (BCL) dirilis perdana pada 2007. Single yang masuk dalam album “Yang Terbaik” itu disusun oleh Dian Nebula, Pay, dan Ari Lasso sendiri.

Ari Lasso menggandeng BCL yang saat itu baru satu tahun sejak debut penyanyinya, yakn pada 2006 dengan single Cinta Pertama. Video klip lagu tersebut kemudian diremastered pada 2012.

Intro: C Em G F

C Em

Tiba saatnya kita saling bicara

G F

Tentang perasaan yang kian menyiksa

Dm

Tentang rindu yang menggebu

Am G

Tentang cinta yang tak terungkap