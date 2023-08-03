JAKARTA – Lagu Aku dan Dirimu Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari (BCL) dirilis perdana pada 2007. Single yang masuk dalam album “Yang Terbaik” itu disusun oleh Dian Nebula, Pay, dan Ari Lasso sendiri.
Ari Lasso menggandeng BCL yang saat itu baru satu tahun sejak debut penyanyinya, yakn pada 2006 dengan single Cinta Pertama. Video klip lagu tersebut kemudian diremastered pada 2012.
Intro: C Em G F
C Em
Tiba saatnya kita saling bicara
G F
Tentang perasaan yang kian menyiksa
Dm
Tentang rindu yang menggebu
Am G
Tentang cinta yang tak terungkap