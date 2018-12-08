nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Dia Para Pemenang Panasonic Gobel Awards 2018

Ramadhan Adiputra/Koran Sindo, Jurnalis · Sabtu 08 Desember 2018 07:12 WIB
Kategori Sinetron Nonserial Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Azab Indosiar .
Kategori Program Talkshow Berita Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Indonesia Lawyers Club tvOne .
Kategori Reality Show Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Bedah Rumah GTV .
Kategori Presenter Talkshow Berita Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Karni Ilyas?Indonesia Lawyers Club tvOne .
Kategori Presenter Olahraga Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Valentino Simanjuntak?Liga 1 2018 Indosiar .
Anugerah Khusus Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Sus Salamun sebagai Pembawa Acara Berita Pertama di Indonesia.
A A A
0 Komentar
Para pemenang Panasonic Gobel Awards (PGA) 2018.  PGA tahun ini hadir dengan 20 kategori penghargaan, terdiri dari 12 kategori program, 7 kategori individu, dan 1 special award untuk industri kreatif Indonesia. 

(ram)

Bagikan Artikel Ini

0 Komentar

Berita Lainnya

Intip Ragam Gaya Unik Rambut Nella Kharisma

Intip Ragam Gaya Unik Rambut Nella Kharisma

Dilza Pedangdut yang Penampilannya Terinspirasi Ariana Grande

Dilza Pedangdut yang Penampilannya Terinspirasi Ariana Grande

Kongkow Okezone, si Cantik Dilza Ungkap Pembuatan Single Perawan Idaman

Kongkow Okezone, si Cantik Dilza Ungkap Pembuatan Single Perawan Idaman

Intip Liburan Thalita Latief di Negeri Sakura

Intip Liburan Thalita Latief di Negeri Sakura

Intan Hardja Presenter yang Dibilang Mirip Miley Cyrus

Intan Hardja Presenter yang Dibilang Mirip Miley Cyrus

Cari Berita Lain Di Sini