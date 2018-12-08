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Ini Dia Para Pemenang Panasonic Gobel Awards 2018
Ramadhan Adiputra/Koran Sindo,
Jurnalis
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Sabtu 08 Desember 2018 07:12 WIB
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Kategori Sinetron Nonserial Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Azab Indosiar .
Kategori Program Talkshow Berita Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Indonesia Lawyers Club tvOne .
Kategori Reality Show Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Bedah Rumah GTV .
Kategori Presenter Talkshow Berita Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Karni Ilyas?Indonesia Lawyers Club tvOne .
Kategori Presenter Olahraga Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Valentino Simanjuntak?Liga 1 2018 Indosiar .
Anugerah Khusus Panasonic Gobel Awards 2018 diraih Sus Salamun sebagai Pembawa Acara Berita Pertama di Indonesia.
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Para pemenang Panasonic Gobel Awards (PGA) 2018. PGA tahun ini hadir dengan 20 kategori penghargaan, terdiri dari 12 kategori program, 7 kategori individu, dan 1 special award untuk industri kreatif Indonesia.
(ram)
TAG :
panasonic gobel awards
panasonic gobel awards 2018
pga 2018
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