Dari kiri: Sutradara Ifa Ifansyah, Happy Salma, Sutradara Kamila Andini, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, Christine Hakim, dan Sekar Sari hadir pada konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Dari kiri: Sutradara Ifa Ifansyah, Happy Salma, Sutradara Kamila Andini, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, Christine Hakim, dan Sekar Sari hadir pada konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Happy Salma dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Aktris Sekar Sari dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Sutradara Kamila Andini dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Aktris Christine Hakim dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Aktris Christine Hakim dan Sekar Sari dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Dari kiri: Sutradara Ifa Ifansyah, Happy Salma, Sutradara Kamila Andini, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, Christine Hakim, dan Sekar Sari hadir pada konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.