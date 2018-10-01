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Film Pendek "Sekar" Upaya Menjaga Batik dan Identitas Bangsa

Heru Haryono, Jurnalis · Senin 01 Oktober 2018 17:51 WIB
Dari kiri: Sutradara Ifa Ifansyah, Happy Salma, Sutradara Kamila Andini, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, Christine Hakim, dan Sekar Sari hadir pada konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Dari kiri: Sutradara Ifa Ifansyah, Happy Salma, Sutradara Kamila Andini, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, Christine Hakim, dan Sekar Sari hadir pada konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Happy Salma dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Aktris Sekar Sari dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Sutradara Kamila Andini dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Aktris Christine Hakim dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Aktris Christine Hakim dan Sekar Sari dalam konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
Dari kiri: Sutradara Ifa Ifansyah, Happy Salma, Sutradara Kamila Andini, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, Christine Hakim, dan Sekar Sari hadir pada konferensi pers dilm pendek berjudul "Sekar" di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
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Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Titimangsa Foundation bekerjasama dengan Fourcolours Films dan didukung Bakti Budaya Djarum Foundation mempersembahkan film pendek berjudul "Sekar". Film pendek ini memberikan makna batik yang penuh dengan filosofi atas kehidupan budaya dan nilai-nilai budaya luhur nenek moyang yang selalu menarik untuk ditelusuri.

(hyo)

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