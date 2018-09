Para musisi Indonesia berfoto bersama pada acara spesial Tribute to Guns N Roses Not In This Lifetime Tour, Iga Massardi Barasuara , Baron, Stella Gareth Scaller , Adib Hidayat, Kikan & Candil. Acara ini merupakan bentuk apresiasi dan lewat Tribute to Guns N Roses Not In This Lifetime Tour ini diharapkan dapat menjadi awal keseruan jelang pertunjukan Guns N? Roses pada 8 November 2018 mendatang.

Iga Massardi tampil dalam Tribute to Guns N Roses di Hard Rock Cafe Jakarta. Tribute to Guns N Roses Not In This Lifetime Tour ini diharapkan dapat menjadi awal keseruan jelang pertunjukan Guns N Roses 8 November 2018 mendatang.

Mantan gitaris eks Gigi, Baron tampil dalam Tribute to Guns N Roses di Hard Rock Cafe Jakarta. Tribute to Guns N? Roses Not In This Lifetime Tour ini diharapkan dapat menjadi awal keseruan jelang pertunjukan Guns N? Roses 8 November 2018 mendatang.

Kikan tampil dalam Tribute to Guns N? Roses di Hard Rock Cafe Jakarta. Tribute to Guns N Roses Not In This Lifetime Tour ini diharapkan dapat menjadi awal keseruan jelang pertunjukan Guns N Roses pada 8 November 2018 mendatang.

Candil tampil dalam Tribute to Guns N Roses di Hard Rock Cafe Jakarta. Tribute to Guns N Roses Not In This Lifetime Tour ini diharapkan dapat menjadi awal keseruan jelang pertunjukan Guns N Roses pada 8 November 2018 mendatang.