Juri The Voice Indonesia, Anggun C Sasmi berpose usai konferensi pers The Voice Indonesia di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu 12 September 2018.

Juri The Voice Indonesia, Anggun C Sasmi, bersiap menghadiri konferensi pers The Voice Indonesia di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu 12 September 2018.

Melalui ajang The Voice Indonesia, Anggun C Sasmi ingin menghasilkan penyanyi besar baru di industri musik Tanah Air.

Juri The Voice Indonesia, Anggun C Sasmi berpose usai konferensi pers The Voice Indonesia di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu 12 September 2018.