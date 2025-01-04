JAKARTA - Manisa Llona penuh antusiasme menjelang penampilannya di babak Live Showcase Indonesian Idol Season XIII. Terpilih sebagai salah satu dari Top 23, Manisa bertekad untuk memberikan yang terbaik. Tidak hanya untuk keluarga tercinta, tetapi juga untuk anak-anak muridnya.

Lahir di Bekasi pada 21 Agustus 2001, Manisa Llona awalnya tidak terlalu berambisi untuk mengikuti ajang pencarian bakat. Dia merasa sudah puas dengan perannya sebagai guru musik.



Dengan semangat yang baru, Manisa siap melangkah lebih jauh untuk menguji kemampuannya dan melihat sejauh mana bisa mengembangkan potensi di dunia musik yang sudah lama digelutinya. Meski harus berpisah sementara dengan murid-murid kesayangannya, Manisa bertekad untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik di panggung Indonesian Idol, membuktikan bahwa perjuangan dan dedikasi akan membuahkan hasil.

Pendidikan

Kehidupan Manisa Llona memang tak pernah jauh-jauh dari dunia musik. Dia merupakan lulusan ISI Yogyakarta jurusan Seni Musik. Lulus dari ISI Yogyakarta, Manisa pun masih tak ingin lepas dari dunia musik sehingga bekerja sebagai guru musik untuk mengajar anak-anak.

Manisa Llona memang tak pernah jauh dari dunia musik. Sebagai lulusan ISI Yogyakarta dengan jurusan Seni Musik, dia telah membangun karier yang erat kaitannya dengan musik sejak awal. Setelah lulus, Manisa tak ingin melepaskan kecintaannya pada musik, sehingga memilih untuk berkarier sebagai guru music dan mengajarkan anak-anak untuk mencintai seni suara.

Manisa Llona sukses jadi guru musik anak-anak SD. (Foto: Aldhi Chandra)

Musisi Inspirasi

Manisa Llona menganggap Barsena sebagai idolanya. Bukan hanya karena suara Barsena yang memiliki karakter kuat, tetapi karena musikalitas yang luar biasa. Barsena, yang turut berperan dalam perjalanan karier beberapa musisi besar seperti Mahalini dan Rizky Febian, menjadi sosok panutan bagi Manisa Llona sebagai vocal director. Dedikasi dan kemampuannya dalam mengarahkan vocal, menginspirasi Manisa Llona untuk terus mengasah kemampuannya di bidang musik.

Karier

Sebelum memutuskan untuk berjuang di Indonesian Idol, Manisa Llona aktif mengajar sebagai guru musik di sekolah dasar, membimbing anak-anak dengan penuh kasih sayang. Meskipun semangatnya untuk mengejar mimpi di dunia musik semakin membara, berat rasanya untuk berpisah dengan murid-murid yang selalu menghadirkan keceriaan dengan tingkah polos mereka yang terkadang menggemaskan. Namun demi impian yang lebih besar, Manisa siap melangkah jauh dan terus memberikan yang terbaik.

Meski harus berpisah sementara dengan anak-anak didiknya, Manisa Llona justru mendapat dukungan luar biasa dari mereka. Murid-muridnya dengan antusias menantikan aksinya di layar kaca memberikan semangat tak terhingga. Dukungan tulus dari mereka menjadi penyemangat besar bagi Manisa Llona untuk terus berjuang di Indonesian Idol. Manisa pun merasa sangat terharu, karena perhatian dan semangat dari murid-murid kesayangannya semakin menguatkan tekadnya untuk tampil maksimal di panggung kompetisi.

Manisa Llona sukses jadi guru musik anak-anak SD. (Foto: Aldhi Chandra)

Motto

Apa pun yang dilakukan, semuanya harus mengandalkan Tuhan

Sosial Media



Instagram: @manisallona

TikTok: manisallona