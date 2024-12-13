Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Hannah Al Rashid bersama Alternativa Film Awards 2024 by inDrive Satukan Seni dan Inspirasi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |16:41 WIB
Hannah Al Rashid bersama Alternativa Film Awards 2024 by inDrive Satukan Seni dan Inspirasi
Hannah Al Rashid (Foto: Dok inDrive)
A
A
A

JAKARTA - Hannah Al Rashid dikenal sebagai sosok multitalenta di industri seni Indonesia. Tak hanya berprofesi menjadi aktris, pembicara, dan advokat berbagai isu sosial, Hannah juga  membawa karisma dan pengalaman mendalam dalam setiap peran yang ia emban. 

Sebagai pembawa acara di Alternativa Film Awards 2024, ia memperkuat relevansi festival ini sebagai ruang persinggungan antara seni, teknologi, dan pemberdayaan komunitas.

Hannah Al Rashid mengawali kariernya sebagai presenter. Dengan kepiawaiannya berakting, ia mendapat peran pertamanya pada 2010. Kemudian namanya mulai dikenal saat membintangi Modus Anomali pada 2012. Sejak itu, wanita kelahiran London ini sangat diperhitungkan perannya dalam sinema Indonesia.  

indrive

Peran Hannah di Alternativa Film Awards 2024 by inDrive


Hannah Al Rashid memerankan peran penting sebagai Master of Ceremony (MC) di Alternativa Film Awards 2024, dengan gaya membawakan acara yang memadukan elegansi khas festival internasional dan nuansa yang sangat "Alternativa."

 Ia mampu menghadirkan pengalaman acara yang khidmat namun tetap penuh kejutan dan hiburan, menjaga keseimbangan antara formalitas dan elemen kreatif yang segar.

Dalam membawakan acara, Hannah menampilkan kehangatan dan kecerdasannya, yang membuat audiens merasa terlibat secara emosional. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190873//dirut_pgn_turun_langsung_serahkan_bantuan_bencana_aceh_dan_sumut-rHlM_large.jpeg
Dirut PGN Turun Langsung Serahkan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190868//pgn_sor_ii_perkuat_peran_strategis_pelayanan_gas_bumi-8noC_large.jpeg
PGN SOR II Perkuat Peran Strategis Pelayanan Gas Bumi di Jawa Bagian Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190865//pgn_solution_raih_apresiasi_produktivitas_paramakarya-h9O5_large.jpeg
PGN Solution Raih Penghargaan Paramakarya dalam Naker Inspirational Leadership Award 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement