Hannah Al Rashid bersama Alternativa Film Awards 2024 by inDrive Satukan Seni dan Inspirasi

JAKARTA - Hannah Al Rashid dikenal sebagai sosok multitalenta di industri seni Indonesia. Tak hanya berprofesi menjadi aktris, pembicara, dan advokat berbagai isu sosial, Hannah juga membawa karisma dan pengalaman mendalam dalam setiap peran yang ia emban.

Sebagai pembawa acara di Alternativa Film Awards 2024, ia memperkuat relevansi festival ini sebagai ruang persinggungan antara seni, teknologi, dan pemberdayaan komunitas.

Hannah Al Rashid mengawali kariernya sebagai presenter. Dengan kepiawaiannya berakting, ia mendapat peran pertamanya pada 2010. Kemudian namanya mulai dikenal saat membintangi Modus Anomali pada 2012. Sejak itu, wanita kelahiran London ini sangat diperhitungkan perannya dalam sinema Indonesia.

Peran Hannah di Alternativa Film Awards 2024 by inDrive



Hannah Al Rashid memerankan peran penting sebagai Master of Ceremony (MC) di Alternativa Film Awards 2024, dengan gaya membawakan acara yang memadukan elegansi khas festival internasional dan nuansa yang sangat "Alternativa."

Ia mampu menghadirkan pengalaman acara yang khidmat namun tetap penuh kejutan dan hiburan, menjaga keseimbangan antara formalitas dan elemen kreatif yang segar.

Dalam membawakan acara, Hannah menampilkan kehangatan dan kecerdasannya, yang membuat audiens merasa terlibat secara emosional.