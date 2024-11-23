Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya dan Deddy Corbuzier Saling Blokir di Instagram, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |21:02 WIB
Luna Maya dan Deddy Corbuzier Saling Blokir di Instagram, Ini Alasannya
Luna Maya dan Deddy Corbuzier Saling Blokir di Instagram, Ini Alasannya (Foto: IG Luna Maya)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan di media sosial antara Luna Maya dan Deddy Corbuzier ternyata tidak berjalan mulus. Keduanya diketahui saling memblokir akun Instagram sejak lama akibat sebuah insiden.

Fakta ini terungkap saat Luna Maya menjadi tamu di Podhub milik Deddy Corbuzier. Dalam obrolan tersebut, Luna mengungkapkan bahwa awalnya Deddy yang memblokir akun Instagram miliknya.

"Kita tuh blok-blokan di Instagram. Jadi pertama gue yang di-blok sama bapak (Deddy Corbuzier)," kata Luna Maya, Sabtu (23/11/2024).

Luna Maya dan Deddy Corbuzier Saling Blokir di Instagram, Ini Alasannya
Luna Maya dan Deddy Corbuzier Saling Blokir di Instagram, Ini Alasannya

Mendengar pernyataan itu, Deddy langsung membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memblokir akun Luna.

"Bukan gue lah (yang blokir)," jawab Deddy dengan tegas.

Luna kemudian menimpali, "Mantan lo."

Deddy menjelaskan bahwa ia baru mengetahui masalah ini setelah mengecek kembali daftar pertemanannya di Instagram. Ternyata, banyak akun teman dekat, termasuk Luna Maya, yang terhapus atau diblokir tanpa sepengetahuannya.

 

