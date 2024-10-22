Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Besok, Program Komedi Bisa Dibantu? Tayang Perdana di RCTI

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:30 WIB
Besok, Program Komedi <i>Bisa Dibantu?</i> Tayang Perdana di RCTI
Besok, Program Komedi {Bisa Dibantu?} Tayang Perdana di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menayangkan program komedi terbaru dengan format TV Play berjudul Bisa Dibantu. Program komedi ini menawarkan kisah unik dan lucu untuk Anda.

Program Bisa Dibantu bercerita tentang keseharian karyawan di sebuah kantor pelayanan masyarakat yang fokus membantu membereskan berbagai permasalahan warga.

Anda akan disuguhkan berbagai interaksi lucu dan unik antara warga dengan lurah, sekretaris, sekuriti, para admin, dan karyawan magang sebagai pelayanan masyarakat.

Program Bisa Dibantu akan dibintangi sederet komedian ternama, seperti Abdel (Pak Lurah), Jarwo Kwat (Sekretaris), Parto (Karyawan Magang), dan Mimin (Anak Magang). 

Selain itu, ada juga Vior (Admin), El Rumi (Sekuriti), dan warga yang diperankan oleh para artis yang akan menjadi bintang tamu dalam setiap episodenya.

Bisa Dibantu
Program Bisa Dibantu tayang perdana di RCTI, besok (23/10/2024). (Foto: MNC Media)

Setiap karakter dalam program ini memiliki keunikan masing – masing. Sebut saja Pak Lur yang kerap memberikan solusi dari berbagai masalah dan sekretarisnya yang ada di mana saja.

Si anak magang doyan marah-marah, sementara sekuriti sangat bisa diandalkan untuk menjaga keamanan namun lemah soal perempuan. Dia kerap digoda oleh admin yang membuat interaksi mereka lucu.

