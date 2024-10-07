Lee Joon Gi Siap Sapa Penggemar di Indonesia, Catat Tangglnya

JAKARTA - Aktor ternama asal Korea Selatan, Lee Joon Gi, akan menyapa penggemarnya di Indonesia sebagai bagian dari tur Asianya yang bertajuk “2024 Lee Joon Gi Asia Tour < Joongi's Day: Festival > in Jakarta”. Acara ini tentu akan menjadi kesempatan istimewa bagi para penggemar setia untuk bertemu langsung dengan sang aktor.

Fanmeeting “2024 Lee Joon Gi Asia Tour in Jakarta” akan diadakan pada Sabtu, 2 November 2024. Acara ini bertempat di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Tempat ini menjadi pilihan yang cocok karena telah dilengkapi dengan fasilitas berstandar internasional baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Selain itu, akses transportasi umum ke lokasi ini juga sangat mudah, karena dekat dengan Halte Transjakarta Velodrome dan Stasiun LRT Velodrome.

Lee Joon Gi sendiri dikenal sebagai aktor multitalenta. Ia telah membintangi berbagai drama populer seperti Scarlet Heart Ryeo (2016), Again My Life (2022), dan Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun (2023). Tak hanya sebagai aktor, ia juga merupakan penyanyi yang telah merilis 7 album dan bahkan menyumbangkan suaranya untuk soundtrack drama Arang and the Magistrate (2016), di mana ia juga berperan sebagai pemeran utama.

Lee Joon Gi dalam Flower of Evil

Seperti fanmeeting di beberapa negara lainnya, aktor yang dijuluki "King of Saeguk" ini diperkirakan akan menampilkan bakatnya, baik berkating maupun pada bidang musik.

Agrementa Tarigan selaku CEO Livesense.id mengungkapkan bahwa ia merasa bersemangat akan hadirnya Lee Joon Gi di Indonesia. “Kami sangat antusias untuk menghadirkan Lee Joon Gi dalam acara fan meeting di Jakarta, Indonesia.”

“Dengan Indonesia menjadi salah satu basis penggemar terbesar untuk Lee Joon Gi, yang terdiri dari 1,2 juta pengikut Instagram dari total 6,6 juta penggemarnya di seluruh dunia, jelas bahwa koneksi disini sangat signifikan,” lanjutnya.