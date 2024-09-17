Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurora Travnick, Bocah Indonesia yang Berkarier di Singapura

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |01:14 WIB
Aurora Travnick, Bocah Indonesia yang Berkarier di Singapura
Aurora Travnick, Bocah Indonesia yang Berkarier di Singapura (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aurora Travnick, gadis kecil berusia 4 tahun sudah meniti karier di dunia modeling internasional. Di usia yang masih sangat muda, ketika anak-anak lain sibuk bermain, Aurora sudah mahir berpose di depan kamera.

Berpose saat difoto memang bisa membingungkan, namun hal ini tampaknya bukan masalah bagi gadis mungil, cantik, dan lucu yang akrab dipanggil Arrow. Ia tidak hanya menonjol di dunia model lokal, tetapi juga telah mencatatkan namanya sebagai model di Singapura. 

Arrow dipilih sebagai salah satu model terbaru untuk Le Petit Society, sebuah merek fashion anak-anak ternama di Singapura.

Aurora Travnick
Aurora Travnick

Lalu, bagaimana Arrow bisa masuk ke dunia modeling dan akhirnya berkarier di negara tetangga? Jawabannya ada pada peran besar kedua orang tuanya, Santy Lestari dan Caleb Travnick, yang melihat bakat Arrow sejak kecil.

Arrow dikenal sebagai anak yang lebih aktif daripada kebanyakan anak seusianya, menyukai petualangan, dan tak kenal takut. Sejak lahir, orang tuanya telah membawanya keliling dunia, tinggal di berbagai negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Indonesia, dan Australia.

"Dia sudah menunjukkan bakat photogenic sejak kecil dan sangat suka difoto," kata Santy.

Halaman:
1 2
