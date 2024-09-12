Murka Celine Evangelista Usai Ria Andrews Bahas Pertemuan Anak Mereka

JAKARTA - Celine Evangelista meluapkan emosinya usai Ria Andrews, istri Stefan Williams mengklaim sudah bertemu dengan kedua anaknya, Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel.

Bahkan, putra Ria dan Stefan, Noah tampak rukun ketika bertemu kedua kakak tirinya. Pertemuan ini diungkap Ria melalui fitur tanya jawab di instagram pribadinya.

Celine begitu murka karena Ria menyinggung soal anak-anaknya. Celine merasa heran, dari sekian banyak pertanyaan dari netizen, mengapa Ria Andrews memilih untuk menjawab itu.

Celine Evangelista

"Lu sudah punya berapa ratus pertanyaan kenapa musti lu jawab yang itu?," ujar Celine Evangelista dikutip dari TikTok @recordthelastking, Kamis (12/9/2024).

Celine pun menjelaskan lebih jauh mengenai pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut hanya terjadi sebanyak dua kali dan diduga hanya jebakan agar publik melihat semuanya baik-baik saja.

"Ya Allah, anak gue cuma ditemui dua kali. Yang pertama pas nyaleg. Kedua karena itu, karena butuh pengakuan, minta foto bareng, dijebak anak gue," sambungnya.