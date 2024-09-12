Rayakan Ulang Tahun ke-74, Jopie Item Rilis Duets

JAKARTA - Jopie Item kembali menunjukkan eksistensinya di dunia musik dengan merilis proyek kolaborasi terbaru berjudul Duets. Setelah sukses dengan mini-album instrumental bersama Stevi Item yang mendapatkan nominasi di AMI Awards 2023 untuk kategori Produksi Instrumentalia Terbaik, Jopie kini kembali hadir dengan karya yang menggandeng lagu-lagu legendaris Indonesia.

Dalam project ini, Jopie Item membawakan dua lagu hits dari penyanyi legendaris Indonesia, yaitu Bersatu Dalam Damai dari Utha Likumahuwa dan Kala Cinta Menggoda dari Chrisye. Dengan sentuhan khas permainan gitarnya, Jopie menghadirkan nuansa baru pada lagu-lagu ini.

Bersatu Dalam Damai yang dirilis pertama kali pada tahun 1983 oleh Utha Likumahuwa, memiliki makna spesial bagi Jopie. Saat itu, Jopie juga terlibat sebagai salah satu penata musik dalam album tersebut. Kini, pada ulang tahun ke-40 lagu ini, Jopie kembali membawakannya dalam format instrumental.

Sedangkan, Kala Cinta Menggoda, yang dirilis pada tahun 1997, dipilih sebagai penghormatan Jopie kepada Chrisye, seorang legenda yang diakui oleh Jopie sebagai sosok yang belum sempat ia ajak bekerja sama semasa hidupnya. “Membawakan lagu ini adalah sebuah kesempatan yang indah bagi saya,” ungkap Jopie.

Project Duets ini merupakan bentuk penghargaan Jopie Item untuk kedua sahabatnya, Utha Likumahuwa dan Chrisye. Dirilis bertepatan dengan ulang tahun Jopie yang ke-74 pada 24 Juni 2024, project ini juga menjadi hadiah istimewa bagi para pencinta musik di Indonesia.

Jopie Item menjelaskan bahwa project ini merupakan lanjutan dari mini-album instrumental yang dirilis pada 2023. Dalam Duets, ia mengaransemen ulang dua lagu tersebut dengan tetap mempertahankan sebagian vokal asli dari para penyanyinya. “Ini adalah ide dari Ibu Acin dan menurut saya ini ide yang cemerlang,” ujar Jopie dalam sebuah wawancara.

Jopie juga mengungkapkan kenangannya bekerja sama dengan Utha Likumahuwa dalam album "Bersatu Dalam Damai", di mana mereka bermain bersama dalam band Jopie Item & Friends pada era 1980-an. “Menggarap album ini sangat menyenangkan, terutama ketika album tersebut berhasil di pasaran dan mengangkat nama Utha lebih tinggi lagi,” katanya.

Mengenai tantangan dalam membawakan ulang "Bersatu Dalam Damai", Jopie mengatakan, “Tantangannya adalah mengaransemen ulang lagu yang sudah 41 tahun ini agar sesuai dengan tren musik sekarang, tanpa menghilangkan esensi dari vokal aslinya. Ini adalah tantangan yang seru dan mengasyikkan.”