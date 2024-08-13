Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Netizen Mencak-mencak di Instagram Armor Toreador, Suami Cut Intan Nabila yang Lakukan KDRT

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |07:07 WIB
Netizen Mencak-mencak di Instagram Armor Toreador, Suami Cut Intan Nabila yang Lakukan KDRT
Netizen Mencak-mencak di Instagram Armor Toreador, Suami Cut Intan Nabila yang Lakukan KDRT (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aksi KDRT yang menimpa influencer Cut Intan Nabila masih jadi sorotan publik. Intan mengunggah video CCTV yang memerlihatkan dirinya dipukuli sang suami, Armor Toreador usai diduga kepergok berselingkuh.

Sosok Armor Toreador pun kini menjadi incara para warganet. Netizen begitu murka dengan aksi kekerasan yang dilakukan Armor pada Intan yang bahkan berdampak pada bayi kecil mereka.

Armor sendiri merupakan seorang pebisnis dan memiliki akun Instagram, @armortoreador. Menurut pantauan Okezone, akun Instagram Armor telah dikunci usai warganet berusaha menggeruduk sosial medianya.

Netizen Mencak-mencak di Instagram Armor Toreador, Suami Cut Intan Nabila yang Lakukan KDRT
Netizen Mencak-mencak di Instagram Armor Toreador, Suami Cut Intan Nabila yang Lakukan KDRT

Armor diketahui memiliki bisnis barbershop dan berkecimpung di dunia pangkas rambut. Ia memiliki perusahaan untuk mengelola barbershop lainnya dan juga memiliki sekolah khusus pangkas rambut.

Armor sendiri cukup aktif di sosial media Instagram sebelum memutuskan mengunci akun pribadinya. Ia memiliki lebih dari 8 ribu pengikut di Instagram-nya.

Kini, media sosial bisnis milik Armor Toreador ini pun mulai diserang warganet imbas aksi KDRT yang dilakukannya pada sang istri. Akun @bisnisbarbershop milik Armor diserang warganet yang geram dengan aksi kekerasannya.

“Suami laknat,” kata akun @av******.

“Tempat lu di neraka,” sambung @fe******.

“Sakit jiwa lo,” tambah @eh********.

 

Halaman:
1 2
