Helmy Yahya Sebarkan Pemahaman Melek Intellectual Property

JAKARTA - Alcor Fest 2024 menghadirkan Helmy Yahya, seorang presenter dan tokoh industri kreatif Tanah Air. Pemilik program Bedah Rumah ini memberikan motivasi kepada ribuan peserta yang hadir dalam Alcor Fest 2024, IP Event Festival pertama dan terbesar di Indonesia dengan tagline "Innovation and Adaptation," yang digelar di Hall Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2024).

Dalam acara tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga hadir untuk memberikan motivasi kepada para peserta dan dukungan pada event tersebut.

"Event ini (Alcor Fest) sangat baik untuk terus dilaksanakan. Dihadiri oleh anak-anak muda Gen Z yang harus melek teknologi. Saya ini hidup dari teknologi yang akhirnya bisa membuat berbagai macam event dan juga program di televisi. Karena itu, kita semua di sini harus bisa dan paham teknologi," kata Helmy Yahya memberi semangat kepada peserta yang datang dari berbagai industri kreatif.

"Kita jauh tertinggal dari Singapura dalam hal event. Anda tahu, mereka bisa mendatangkan Taylor Swift dengan konser megahnya yang bisa mendatangkan ekonomi untuk negara mereka dari kita di sini (Jakarta, Indonesia), Thailand, Vietnam, dan negara lainnya. Mereka sudah siap dengan gelaran event sebesar Taylor Swift. Dan penonton di sana tertib, setelah selesai menonton, gedung pertunjukkan kurang dari setengah jam sudah kosong. Ini yang harus kita tiru bersama dan kita bisa," lanjut Helmy Yahya.

Alcor Fest 2024 merupakan IP Event Festival pertama dan terbesar di Indonesia dengan tagline "Innovation and Adaptation."

"Tujuan Alcor Fest ini adalah membantu korporasi untuk bisa menjelajahi pasar yang lebih luas melalui industri event dan activation," kata CEO Alcor Prime, Jim Tehusijarana, Kamis (1/8/2024) di Jakarta.