Bang Yedam Siap Menyapa Penggemar di Jakarta, Catat Tanggalnya!

Fanmeeting artis Korea Selatan Bang Yedam, pada Sabtu, 3 Agustus 2024 pukul 19.00 wib di Jakarta International Velodrome. (Foto: Dok Kolam Ikan Creative Communication )

Kolam Ikan Creative Communication dengan bangga akan menggelar Fanmeeting artis Korea Selatan Bang Yedam, pada Sabtu, 3 Agustus 2024 pukul 19.00 wib di Jakarta International Velodrome. Dalam fan meeting bertajuk Bang Yedam 1st Fan Meeting Jakarta, Bang Yedam akan menemui BY:D, sapaan bagi para fansnya.

Bang Yedam, adalah seorang penyanyi Korea Selatan yang bernaung di bawah payung GF Entertainment sejak 2023 lalu. Yedam menandatangani kontrak eksklusif dengan GF Entertainment sebagai solois dan produser.

Yedam merilis single pertamanya, Only One, pada tanggal 23 November 2023. Sementara, Single pra-rilis "Miss You" dirilis pada tanggal 10 November 2023. Sebelumnya, Yedam dikenal sebagai salah satu anggota Treasure dibawah YG Entertainment

Yedam berlatih di YG Entertainment selama tujuh tahun sebelum resmi debut sebagai anggota Treasure pada 7 Agustus 2020. Pada 8 November 2022, YG Entertainment mengumumkan bahwa kontrak eksklusif Yedam dengan perusahaan mereka telah berakhir dan bahwa ia dan sesama anggota Mashiho meninggalkan grup tersebut. YG menyatakan bahwa Yedam keluar untuk mengejar karier di bidang produksi.

Tidak heran, kehadiran Bang Yedam di Jakarta akan menjadi salah satu momen yang paling ditunggu oleh para BY:D, dan Bang Yedam 1st Fan Meeting Jakarta akan menjadi event yang paling ditunggu BY:D di tahun ini.