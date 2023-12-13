Sukses! TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale Bikin Heboh Penonton Se-Indonesia

Malam puncak TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale berlangsung meriah dan sukses menghibur masyarakat Indonesia. Acara yang diselenggarakan pada Selasa 12 Desember 2023 ini dipandu dua presenter kondang yaitu Daniel Mananta dan Astrid Tiar, TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale berhasil menghibur penonton yang hadir langsung di studio maupun yang menonton secara live streaming di Shopee Live atau melalui saluran televisi favorit lainnya.

Apalagi, ada penampilan para bintang ternama. Mulai pukul 16.00 WIB, para musisi seperti JKT48, Lyodra, Rizky Febian, hingga Mahalini, sukses menggemparkan panggung TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale kemarin. Menariknya, selama acara berlangsung, penonton juga bisa mengikuti rangkain keseruan 8x Flash Sale Shopee Live 12RB yang dipandu oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Serta, 5x Goyang Shopee yang dipandu langsung oleh JKT48, Mahalini, Lyodra, dan Rizky Febian.

Dengan hadirnya gebyar promo dan penampilan spektakuler dari JKT48, Mahalini, Lyodra, hingga Rizky Febian, acara TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale kemarin berlangsung sangat meriah! Euphoria ini tak hanya dirasakan oleh penonton yang menyaksikan lewat tayangan TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale yang disiarkan langsung melalui Shopee Live, RCTI, MNC TV, GTV, SCTV, INDOSIAR, Mentari TV, MOJI, ANTV dan RTV. Sobat Shopee yang berhasil mendapatkan undangan dan hadir nonton langsung acara TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale di venue yang berlokasi Jakarta juga sangatlah heboh. Terbukti, ribuan penonton berhasil memenuhi studio TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale, demi bisa menyaksikan penampilan para idola mereka secara langsung.

Penonton yang hadir untuk menyaksikan langsung TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale di Jakarta, ternyata berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya ada para penggemar JKT48 alias Wota dari Serang, Banten. Mereka mengaku sangat antusias dan gembira bisa menyaksikan langsung penampilan oshi JKT48.

“Oshinya satu sih… satu JKT48,” ucap salah satu Wota dari Serang, Banten, dengan penuh keceriaan.

Diketahui, selama acara TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale berlangsung, para penonton disuguhkan berbagai penampilan bombastis dari deretan musisi ternama, yaitu JKT48, Lyodra, Mahalini, dan Rizky Febian yang membawakan lagu-lagu hitsnya.

Eksklusif di TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale kemarin, JKT48 tampil membawakan lagu “Selamat Ulang Tahun” dari Shopee x JKT48, serta lagu populer JKT48 lainnya yaitu “Saikou Kayo”, “Jurus Rahasia Teleport”, “Ponytail and Shu Shu”, “River”, dan “Sayonara Crawl”. Bahkan, ada penampilan spesial dari Zee JKT48 juga! Ia menyajikan solo performance sambil bermain gitar membawakan lagu berjudul “Eureka Milik Kita”.