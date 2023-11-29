Kabar Duka, Musisi Batak Hakim Tobing Meninggal Dunia

JAKARTA - Musisi Hakim Tobing meninggal dunia pada Rabu (29/11/2023) pukul 03.05 WIB dini hari tadi. Kabar duka ini diketahui dari unggahan Stanley Tulung.

Dia membagikan foto yang menuliskan informasi mengenai meninggalnya Hakim Tobing beserta foto wajah almarhum semasa hidup.

Dalam unggahan tersebut diketahui bahwa Hakim Tobing meninggal dunia di usia 83 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Unggahan itu juga menuliskan doa dan harapan agar keluarga diberi kekuatan ditengah kabar duka ini.

"Berita Duka Telah berpulang ke Ruma Bapa di Surga, Ompung/Bapa kami yang terkasih Hakim L Tobing (Ompung Olivia Doli). Tutup Usia 83 Tahun, Rabu, 29 November 2023. Pukul 03.05 WIB. Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Ruang NLt. 2. Mohon doa dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita dan keluarga," bunyi unggahan yang diunggah akun Instagram Stanley Tulung, Rabu (29/11/2023).

Melalui keterangan unggahan itu, Stanley tulung mengaku Hakim Tobing memiliki tempat tersendiri di hatinya dan keluarga. Dia menyebut bahwa Hakim Tobing merupakan penyanyi yang aksinya selalu menghibur di atas panggung.