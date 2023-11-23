Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis yang Pernah Adu Akting dengan Mantan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:27 WIB
5 Artis yang Pernah Adu Akting dengan Mantan
Artis yang pernah beradu akting dengan mantan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis ini pernah beradu akting dengan mantan kekasih. Sebagai artis, mereka tentunya harus profesional dan tetap berusaha untuk membangun chemistry dengan lawan main, meskipun mantan kekasih sendiri.

Kecanggungan dan mengesampingkan urusan pribadi selama proses syuting berlangsung tentunya harus dilakukan demi keprofesionalan mereka dalam pekerjaan. Hal tersebut bahkan harus dilakukan agar karya yang dihasilkan mampu memikat hati para penonton.

Berikut, artis yang pernah adu akting dengan mantan:

1. Naura Ayu dan Devano Danendra

Devano Danendra dan Naura Ayu 

Series My Nerd Girl 2 kembali mempertemukan Naura Ayu dengan mantan kekasihnya, Devano Danendra. Jika pada musim pertama keduanya masih menjalin hubungan asmara dan tentu cukup mudah untuk membangun chemistry, berbeda halnya dengan series yang rilis pada 2023 ini.

2. Natasha Wilona dan Stefan William

Natasha Wilona dan Stefan William 

Hubungan asmara Natasha Wilona dan Stefan William diketahui kandas saat keduanya masih beradu akting di sinetron Anak Jalan. Setelah sinetron tersebut bungkus, keduanya kembali dipertemukan dalam sinetron Anak Band dan kembali dipasangkan sebagai kekasih.

3. Bio One dan Anya Geraldine

Bio One dan Anya Geraldine 

Sempat menjalin hubungan asmara, Bio One dan Anya Geraldine kembali bertemu dalam series Pretty Little liars. Menariknya, mantan pasangan kekasih ini sempat melakoni beberapa adegan mesra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement