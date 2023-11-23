5 Artis yang Pernah Adu Akting dengan Mantan

JAKARTA - Sejumlah artis ini pernah beradu akting dengan mantan kekasih. Sebagai artis, mereka tentunya harus profesional dan tetap berusaha untuk membangun chemistry dengan lawan main, meskipun mantan kekasih sendiri.

Kecanggungan dan mengesampingkan urusan pribadi selama proses syuting berlangsung tentunya harus dilakukan demi keprofesionalan mereka dalam pekerjaan. Hal tersebut bahkan harus dilakukan agar karya yang dihasilkan mampu memikat hati para penonton.

Berikut, artis yang pernah adu akting dengan mantan:

1. Naura Ayu dan Devano Danendra

Series My Nerd Girl 2 kembali mempertemukan Naura Ayu dengan mantan kekasihnya, Devano Danendra. Jika pada musim pertama keduanya masih menjalin hubungan asmara dan tentu cukup mudah untuk membangun chemistry, berbeda halnya dengan series yang rilis pada 2023 ini.

2. Natasha Wilona dan Stefan William

Hubungan asmara Natasha Wilona dan Stefan William diketahui kandas saat keduanya masih beradu akting di sinetron Anak Jalan. Setelah sinetron tersebut bungkus, keduanya kembali dipertemukan dalam sinetron Anak Band dan kembali dipasangkan sebagai kekasih.

3. Bio One dan Anya Geraldine

Sempat menjalin hubungan asmara, Bio One dan Anya Geraldine kembali bertemu dalam series Pretty Little liars. Menariknya, mantan pasangan kekasih ini sempat melakoni beberapa adegan mesra.