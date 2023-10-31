Relawan Artis Tetapkan 8 Gagasan untuk Ganjar-Mahfud di Bidang Musik dan Ekonomi Kreatif

JAKARTA - Rapat Kerja Perdana untuk menetapkan 8 Gagasan Kebijakan dalam industri musik dan ekonomi kreatif, telah diselenggarakan oleh organisasi relawan pendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD, Extravaganjar (XVG). Nantinya gagasan tersebut akan langsung diserahkan kepada Ganjar-Mahfud 2024.

Diketahui XVG yang terdiri dari artis itu membentuk tim khusus yang diberi nama “Tim Khusus 8” yang berperan sebagai Think Tank. Mereka telah bekerja selama kurang lebih 3 bulan untuk merancang strategi program dalam bidang ekonomi kreatif.

Ketua Umum Extravaganjar, Adi Adrian dari Kla Project, membuka Rapat Kerja tersebut dengan memberikan semangat kepada anggota XVG. Dia menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang Indonesia.

“Tim Khusus 8 XVG, sebagai Think Tank, telah bekerja lebih kurang 3 bulan untuk menyiapkan semua strategi program dibidang ekonomi kreatif. Dan hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,” kata Adi.

Rapat Kerja XVG itu melibatkan 8 anggota Tim Khusus 8, di antaranya Prof. Franki Raden, Kadri Mohamad, Tamara Geraldine, Febrian Nindyo, Fendy Mugni (Sekjen XVG), Once Mekel, Venny Asyita, dan Buddy ACe. Setiap anggota Tim Khusus 8 mempresentasikan salah satu dari 8 gagasan kebijakan yang telah disusun.

Dalam sesi tanya jawab, peserta Rapat Kerja XVG memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap 8 gagasan tersebut.

Setelah sesi tersebut, 8 Gagasan Kebijakan untuk Industri Musik dan Ekonomi Kreatif akan diserahkan kepada Ganjar dan Mahfud sebagai salah satu program yang akan dijalankan jika mereka memimpin Indonesia pada tahun 2024.

“Terima kasih sudah bertanya dan memberikan masukannya. Setelah ini, kami akan menyerahkan 8 Gagasan Kebijakan untuk Industri Musik dan Ekonomi Kreatif, kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, sebagai salah satu programnya saat mereka memimpin Indonesia di tahun 2024,” kata Kadri Mohamad, mengakhiri sesi tanya jawab.

Selama Rapat Kerja yang diisi para artis, Ganjar Pranowo juga bergabung melalui video call. Dalam sambutannya, Ganjar menyampaikan dukungannya kepada para artis yang menjadi anggota XVG dan memberikan pesan tentang pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan, termasuk perkembangan teknologi.

Ganjar berharap para kreator anak muda Indonesia akan menjadi duta bagi industri kreatif di dunia.

BACA JUGA: Adi Kla Project Luncurkan Rumah KITA XVG untuk Dukung Capres Ganjar Pranowo

"Saya doakan sehat semuanya, tetap semangat. Saya doakan semuanya tetap kreatif dan Extravaganjar betul-betul memberi ruang inspirasi," kata Ganjar Pranowo.

Menurut Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu, ketika bicara soal politik, itu juga bicara tentang kegembiraan, seni, nasib seniman, dan nasib para creator yang memiliki banyak talenta yang tentu diterima masyarakat.

"Anak muda sering bertanya kepada saya, pak kami takut dengan masa depan kami, karena robot-robot akan menggantikan kami. Eh, jangan lupa robot itu yang membuat adalah kita. Artinya kita tidak boleh kalah sama robot. Makanya kita harus lebih banyak berkreasi dan lebih banyak berinovasi lagi," terang Ganjar Pranowo yang disambut tepuk tangan peserta Raker XVG.