HOME CELEBRITY MUSIK

45 Tahun Berkarya, Elfas Singer Akhirnya Gelar Konser Tunggal

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |03:01 WIB
45 Tahun Berkarya, Elfas Singer Akhirnya Gelar Konser Tunggal
Elfas Singers gelar konser tunggal (Foto: Ist)
JAKARTA - Grup vokal Elfa's Singers telah berkarier selama 45 tahun di industri musik. Grup vokal yang digawangi oleh Yana Julio, Ucie Nurul, Lita Zein, dan Agus Wisman akhirnya senang karena bisa menggelar konser tunggal.

Bekerja sama dengan Hadir Entertainment, dan Elfa's Singers akan mengadakan konser tunggal perdana yang bertajuk Gempita Cinta di Theater Artpreneur, Jakarta Selatan, pada tanggal 20 Desember 2023.

"Ini adalah konser tunggal perdana kami setelah 45 tahun berkarier di dalam dan luar negeri," kata Yana Julio saat mengadakan konferensi pers di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan.

45 Tahun Berkarya, Elfas Singer Akhirnya Gelar Konser Tunggal

Yana mengakui bersama dengan Ucie Nurul, Lita Zein, dan Agus Wisman terlalu terbuai oleh aktivitas manggung hingga lupa untuk merencanakan konser tunggal.

"Kami terlalu asyik manggung di berbagai tempat, namun lupa soal konser tunggal. Prioritas kami agak terabaikan sehingga ini adalah pertama kalinya kami mengadakan konser tunggal," tambah Yana.

Ucie Nurul menyatakan bahwa bagi Elfa's Singers, mengadakan konser tunggal adalah hal yang sangat penting. "Konser tunggal adalah tonggak penting bagi seorang penyanyi. Kami sangat bahagia dan berterima kasih kepada Hadir Entertainment yang membuat kami menyadari bahwa kami harus mengadakan konser. Akhirnya, insya Allah, ini terjadi," jelas Ucie.

Pimpinan Hadir Entertainment, Santoso, memastikan bahwa Elfa's Singers akan bertemu dengan para penggemar melalui konser tunggal yang telah mereka rancang.

"Kami dari pihak promotor merasa sangat terhormat karena dipercaya untuk mengatur konser tunggal perdana dari legenda hidup, grup musik yang sudah tidak asing lagi di dunia musik Indonesia, yaitu Elfa's Singers," ujar Santoso dalam acara yang sama.

Halaman:
1 2
