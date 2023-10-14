Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Amazing! Produk Brand Lokal dan UMKM Terjual Lebih dari 9 Kali Lipat Lewat Shopee 10.10 Brands Festival

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |14:34 WIB
Amazing! Produk Brand Lokal dan UMKM Terjual Lebih dari 9 Kali Lipat Lewat Shopee 10.10 Brands Festival
Brand Lokal dan UMKM produknya terjual lebih dari 9 kali lipat berkat kolaborasi lewat Shopee 10.10 Brands Festival (Foto: Dok Istimewa)
JAKARTA-Shopee 10.10 Brands Festival yang berlangsung hingga 10 Oktober kemarin menjadi salah satu bentuk nyata bahwa rangkaian penawaran selama masa kampanye memberikan kesempatan dan peluang bagi brand lokal dan UMKM untuk memperkuat potensi pertumbuhan produknya. Tingginya antusiasme pengguna untuk berbelanja kebutuhan serta menikmati keseruan yang dihadirkan menjadi salah satu aspek signifikan, dimana jumlah produk terjual dari brand lokal dan UMKM mengalami peningkatan lebih dari 9 kali lipat di puncak kampanye dibandingkan hari biasa.

Hal ini menunjukkan, kampanye bukan hanya menjadi destinasi belanja yang dapat dimanfaatkan oleh pembeli, tetapi juga momentum brand lokal dan UMKM untuk memanfaatkan kolaborasi yang telah dihadirkan guna semakin memperluas jangkauan.

Head of Brands Management & Digital Product Shopee Indonesia Daniel Minardi, mengatakan, segala kampanye yang Shopee miliki slalu didasari oleh komitmen untuk senantiasa menjawab permintaan dan kebutuhan seluruh ekosistem Shopee. Sejalan dengan misi #ShopeeAdaUntukUMKM.

"Kami sangat senang melihat bagaimana brand lokal dan UMKM bisa bertumbuh dan terbantu oleh hadirnya kampanye 10.10 Brands Festival tahun ini. Pengaruh yang dihasilkan melalui kolaborasi Shopee bersama para pelaku usaha turut memberikan dampak positif bagi performa bisnis para brand lokal & UMKM. Kedepannya, Shopee akan terus menghadirkan berbagai inovasi dan inisiatif yang memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem kami, " ujarnya.

Shopee 10.10 hadirkan kolaborasi perkuat potensi pertumbuhan bisnis brand lokal & UMKM

Berbagai strategi dan inisiatif terus dihadirkan oleh para brand lokal dan UMKM dalam berkolaborasi bersama Shopee lewat kampanye 10.10 kali ini. Promo spesial, penawaran tanpa henti, serta inovasi Shopee Super Brand Day dari mitra brand yang mempermudah akses pengguna dalam mendapatkan produk, juga turut memberikan eksposur serta jangkauan yang lebih luas bagi brand.

