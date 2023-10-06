Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Percaya Lolly Bayar Uang Sekolah Sendiri, Nikita Mirzani Tagih Janji Mami Eda

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |02:30 WIB
Tak Percaya Lolly Bayar Uang Sekolah Sendiri, Nikita Mirzani Tagih Janji Mami Eda
Nikita Mirzani tak percaya Lolly biayai sekolahnya sendiri (Foto: Instagram/nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Mami Eda sempat mengatakan bahwa Laura Meizani alias Lolly mampu membayar uang sekolahnya sendiri. Mendengar hal itu, Nikita Mirzani pun tampak tak percaya.

Bukan hanya tak percaya, mantan istri Toni Dedola ini bahkan mempertanyakan seberapa banyak penghasilan yang didapatkan putrinya dari live TikTok. Pasalnya, putrinya hanya mendapatkan gift yang dianggapnya receh.

"Kaitannya biaya sekolah hasil dari live, live itu berapa sih dapetnya?" tanya Nikita Mirzani.

"Live TikTok berapa sih dia dapat? Dia nggak pernah dapet saweran kayak emaknya, TikTok universe, singa, paling banter topi, kereta api, berapa sih?," lanjutnya.

Niki pun tak segan memberikan sindiran menohok pada putrinya lantaran disebut-sebut mampu membayar biaya sekolah dari live TikTok.

Halaman:
1 2 3
