HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Usir Lolly, Mami Eda: Dia Sudah Kurang Ajar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |11:03 WIB
Bantah Usir Lolly, Mami Eda: Dia Sudah Kurang Ajar
Mami Eda bantah usir Lolly (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani atau akrab disapa Lolly tidak pernah luput dari pemberitaan. Terkini Lolly sudah tinggal sendirian di sebuah apartemen tipe studio di London.

Sebelumnya, Lolly sempat tinggal di rumah Juliana atau Mami Eda, yang ia anggap sebagai orangtua angkatnya. Namun belakangan Lolly memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut.

Bantah Usir Lolly, Mami Eda: Dia Sudah Kurang Ajar

Tak sedikit publik yang menuding jika Mami Eda telah mengusir Lolly. Tudingan itu dibantah oleh Mami Eda saat melakukan live di TikTok.

Mami Eda mengatakan bahwa putri Nikita Mirzani itu telah kurang ajar kepadanya.

"Lolly sudah kurang ajar kepada saya," kata Mami Eda saat live, diunggah ulang akun TikTok @nengmaya di Tiktok, Jumat (6/10/2023).

Alih-alih mengusir, justru dialah satu-satunya orang yang mencari Lolly saat dikabarkan hilang bahkan sampai menghubungi polisi di London.

"Karena saya sudah membantu Lolly sampai dapat itu kamar. Heh saya yang telepon polisi. Saya bilang 'polisi jam 12 malam, jam 1 malam, tangkap dia, cari dia sampai dapat'," ungkap Mami Eda.

"Makanya anak saya Eda pakai radar di mana dia berada di situ dia tangkap di jalan. Saya bilang, kasih dia kamar," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
