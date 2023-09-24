Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Seru Ayu Ting Ting Lari Pagi Bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |09:20 WIB
Cerita Seru Ayu Ting Ting Lari Pagi Bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo
Cerita seru Ayu Ting Ting lari pagi bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bacapres Ganjar Pranowo melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, bersama Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Mereka juga lari bersama artis ternama, seperti Ayu Ting Ting, Anwar Sanjaya, Nita Gunawan, Iis Dahlia serta beberapa artis lainnya

Pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) jalan pagi dimulai sekitar Pukul 06.30 WIB dimulai dari Halte BEI, seberang Mall Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan.

Rute perjalanan ditempuh sekitar 5 kilometer, memutari bundaran Senayan, hingga menuju pintu 1 Stadion Gelora Bung Karno.

Cerita Seru Ayu Ting Ting Lari Pagi Bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo

Nampak beberapa orang tengah melakukan olahraga di kawasan Senayan, antusias menyambut lari bareng Ganjar Pranowo, didampingi oleh Hary Tanoesoedibjo serta beberapa artis ternama lainnya.

Di sela-sela lari bareng Ganjar Pranowo serta Hary Tanoesoedibjo, Anwar Sanjaya mengaku antusias menyambut lari pagi tersebut. Ia menyentil Ayu Ting Ting tengah berlari disampingnya.

Hary Tanoesoedibjo juga sempat menyapa para jebolan ajang pencarian bakat satu persatu.

"Yang dari Indonesian Idol mana? Dari X Factor mana,"ujar Hary Tanoesoedibjo menyapa para artis.

Ditengah obrolan, bukan Ayu Ting-Ting namanya jika tak melemparkan guyonan di segala suasana. Saat bersalaman dengan Hary Tanoesoedibjo, Ayu memperkenalkan dirinya sebagai anak depok, titel yang begitu melekat padanya.

"Saya dari Depok, pak,"ujar Ayu Ting-Ting yang disambut gelak tawa dari peserta CFD.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement