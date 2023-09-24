Cerita Seru Ayu Ting Ting Lari Pagi Bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo

JAKARTA - Bacapres Ganjar Pranowo melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, bersama Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Mereka juga lari bersama artis ternama, seperti Ayu Ting Ting, Anwar Sanjaya, Nita Gunawan, Iis Dahlia serta beberapa artis lainnya

Pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) jalan pagi dimulai sekitar Pukul 06.30 WIB dimulai dari Halte BEI, seberang Mall Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan.

Rute perjalanan ditempuh sekitar 5 kilometer, memutari bundaran Senayan, hingga menuju pintu 1 Stadion Gelora Bung Karno.

BACA JUGA: Momen Ayu Ting Ting Lari Pagi Bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo di CFD Sudirman

Nampak beberapa orang tengah melakukan olahraga di kawasan Senayan, antusias menyambut lari bareng Ganjar Pranowo, didampingi oleh Hary Tanoesoedibjo serta beberapa artis ternama lainnya.

Di sela-sela lari bareng Ganjar Pranowo serta Hary Tanoesoedibjo, Anwar Sanjaya mengaku antusias menyambut lari pagi tersebut. Ia menyentil Ayu Ting Ting tengah berlari disampingnya.

Hary Tanoesoedibjo juga sempat menyapa para jebolan ajang pencarian bakat satu persatu.

"Yang dari Indonesian Idol mana? Dari X Factor mana,"ujar Hary Tanoesoedibjo menyapa para artis.

Ditengah obrolan, bukan Ayu Ting-Ting namanya jika tak melemparkan guyonan di segala suasana. Saat bersalaman dengan Hary Tanoesoedibjo, Ayu memperkenalkan dirinya sebagai anak depok, titel yang begitu melekat padanya.

"Saya dari Depok, pak,"ujar Ayu Ting-Ting yang disambut gelak tawa dari peserta CFD.

BACA JUGA: