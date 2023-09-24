Lagu Hope From Kwangya Tutup SMTOWN Live 2023

JAKARTA - TVXQ!, Super Junior, Red Velvet, NCT 127, NCT Dream, WayV, aespa, dan RIIZE tutup SMTOWN Live 2023 dengan manis melalui lagu Hope From Kwangya. Lagu kebanggaan artis SM Entertainment melantun indah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 23 September 2023.

Seluruh penonton pun turut bernyanyi lagu Hope From Kwangya bersama-sama hingga SU GBK bergema. Di samping itu, seluruh artis SM artis bernyanyi dengan ekspresi bahagia, hal ini menandakan kepuasan konser mereka di Jakarta kali.

BACA JUGA: AESPA Sukses Bikin SMTOWN LIVE 2023 Bergemuruh

Bagaimana tidak, seluruh penonton memang menyambut antusias acara ini. Semua penonton terdengar bernyanyi sejak acara dimulai hingga acara berakhir. Terkait hal ini, Leeteuk Super Junior selaku perwakilan seluruh artis SM Entertainment mengucapkan terima kasih.

“Saya cinta kamu, saya cinta Indonesia,” kata Leeteuk sambil menutup penampilan seluruh artis SM Entertainment di panggung SMTOWN Live 2023.

Konser SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE Jakarta ini menjadi konser yang sangat dinanti banyak orang. Sebab, konser SMTOWN di Indonesia terakhir dilaksanakan 11 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2012.

Losi dan Mentari selaku penonton SMTOWN Jakarta 2023 mengaku bahagia menyaksikan acara ini. Mereka dapat melepas rindu dengan seluruh artis SM Entertainment setelah sekian lama.

“Seru banget, karena sudah kita tungguin selama 11 tahun,” ucap Losi.

“Iya seru banget,” imbuh Mentari.