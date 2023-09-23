Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Ungkap Sosok Pria Idaman: Yang Bisa Bayarin Makan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |03:30 WIB
Dinar Candy Ungkap Sosok Pria Idaman: Yang Bisa Bayarin Makan
Dinar Candy membeberkan tipe pria idamannya (Foto: Instagram/dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy saat ini masih betah menjomblo. Usai putus dari Ridho Ilahi, wanita yang berprofesi sebagai DJ ini tak pernah ketahuan dekat dengan lawan jenis.

Terbaru, ia digosipkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga seorang pria bernama Ko Apex. Namun, Dinar dengan tegas membantah hal tersebut, mengingat Ko Apex dikenalnya sebagai sponsor dari laga tinju yang baru-baru ini ia ikuti.

Tak memiliki pacar, Dinar pun saat ini mengaku bahwa ia tengah merasa kesepian. Namun, ia harus menerima hal tersebut, mengingat ia masih belum memiliki kekasih.

"Merasa kesepian ya dikit. Ada yang deket tapi kan belum jadian," ujar Dinar Candy di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dinar Candy

Meski begitu Dinar Candy ternyata sudah memiliki kriteria pria idaman. mengungkapkan sosok pria idamannya harus yang bertanggung jawab dan bisa membayarinya makan.

"Yang bisa bertanggung jawab, yang bisa bayarin makan," celetuk Dinar Candy.

Sayangnya, sampai saat ini perempuan asal Bandung, Jawa Barat itu belum menemukan sosok pria yang ia cari tersebut. Sebab Dinar tidak mau lagi berpacaran hanya sebatas konten saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
