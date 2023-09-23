Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wika Salim Terharu Bisa Bernyanyi Depan Presiden sampai Buat Pak Bas Joget Kayang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |02:30 WIB
Wika Salim Terharu Bisa Bernyanyi Depan Presiden sampai Buat Pak Bas Joget Kayang
Wika Salim terharu bisa bernyanyi di hadapan Presiden dan Menteri (Foto: Instagram/wikasalim)
JAKARTA - Wika Salim menjadi satu dari sekian banyak artis terpilih untuk menghibur para tamu dan penonton dalam Malam Apresiasi Nusantara di kawasan IKN pada Jumat, 22 September 2023. Menariknya, Wika sama sekali tak menyangka jika dirinya bisa bernyanyi langsung di hadapan Presiden Joko Widodo dan juga para Menteri.

Kendati begitu, Wika bisa dikatakan sukses membuat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ikut berjoget di atas panggung. Tak tanggung-tanggung, menteri yang akrab dipanggil Pak Bas itu sampai dibuat joget kayang saat Wika Salim menyanyikan lagu ‘Rungkad’.

Melalui akun Instagramnya, Wika Salim lantas  mengungkapkan rasa harunya karena bisa sukses menghibur Presiden Jokowi hingga para Menteri lewat lagu-lagu dangdut yang ia bawakan malam itu.

Saking terharunya ia sampai turut me-mention instagram sang ibu yang selama ini menjadi support system di balik kesuksesan karirnya selama ini.

Wika Salim

“Huhuhuuuuuu. Maaaaakkkk @mamamujiarti ini liat anaknya nyanyi ditonton sama Bapak Presiden kita @jokowi dan Menteri2 kabinet Indonesia Maju Bapak @erickthohir @basuki hadimuljono @bahlillahadalia @wishnutama dan semua yang terhormat...” tutur Wika Salim, melalui keterangan di akun Instagramnya, @wikasalim.

Dalam keterangan unggahannya itu, penyanyi asal Bogor itu juga kembali mengenang momen sebelum dirinya bisa menjadi seorang penyanyi dangdut terkenal seperti sekarang. Di awal karirnya, Wika bahkan sempat kerap berboncengan menggunakan sepeda motor dengan sang ibu demi bisa menjadi penyanyi dangdut dari panggung ke panggung.

“Ya Allah mak dulu kita nyanyi dari panggung ke panggung boncengan pake motor, sekarang anaknya udah di tonton sama orang-orang hebatnya Indonesia,” ungkapnya.

“Mashaa Allah Terimakasih @ikn.id , Sehat selalu untuk semua yang sudah hadir,” imbuhnya.

