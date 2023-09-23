Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegas! Keluarga Haji Faisal Minta Fans Fuji dan Thariq Halilintar Move On

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |23:50 WIB
Tegas! Keluarga Haji Faisal Minta Fans Fuji dan Thariq Halilintar Move On
Thofu diminta move on (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Fans berat pasangan Thariq Halilintar dan Fujianti Utami, Thofu, tampaknya harus ikhlas mengetahui bahwa asmara idola mereka telah kandas. Meski begitu, tak bisa dipungkiri lagi bahwa masih ada sebagian penggemar yang belum rela.

Saking tak relanya, beberapa diantara Thofu masih berharap agar Thariq bisa kembali ke pelukan Fuji. Hal tersebut rupanya berdampak pada hubungan pertemanan mereka dengan sesama jenis.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Asnawi Mangkualam dan Aaliyah Massaid belakangan kerap terkena nyinyiran para fans yang belum move on. Bahkan tak sedikit yang menyebut keduanya tak pantas bersanding dengan Fuji ataupun Thariq.

Fuji

Mengetahui fenomena tersebut, keluarga Fuji pun mulai merasa resah hingga menganggap apa yang dilakukan oleh para fans cukup kelewatan. Oleh karenanya, ibunda Fuji dengan tegas meminta agar Thofu bisa merelakan hubungan putrinya dengan Thariq.

"Kita minta maaf sama fans, terima kasih banyak sudah support anak kita," kata Dewi Zuhriati dalam program Rumpi.

"Tapi kalau anak kita sudah nggak lagi ya sudah kita relakan," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama Haji Faisal pun mengatakan bahwa pihak keluarga juga sudah merelakan kandasnya hubungan Fuji dan Thariq. Namun, dukungan mereka tentu selalu menyertai kehidupan Fuji.

