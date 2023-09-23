Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Cerita Syakir Daulay Jadi Sutradara Imam Tanpa Makmum

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |04:01 WIB
Cerita Syakir Daulay Jadi Sutradara Imam Tanpa Makmum
Syakir Daulay jadi sutradara film Imam Tanpa Makmum (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Syakir Daulay terlibat dalam film bertajuk Imam Tanpa Makmum. Tak hanya sebagai pemain, Syakir terlibat sebagai produser juga sutradara.

Ia mengatakan sebagai pemuda harus mempunyai integritas yang kuat dalam bidang atau profesi yang dilakukannya. Apalagi dirinya yang kini berkecimpung dalam dunia sineas Indonesia.

Cerita Syakir Daulay Jadi Sutradara Imam Tanpa Makmum

“Selain sarana menghibur, film ini aku buat sebagai metode pembelajaran juga yang dibumbui oleh budaya Indonesia. Selain itu, film ini juga mempunyai nilai moral yang baik yang dapat memberikan contoh ke semua masyarakat Indonesia khususnya para pemuda," ujar Syakir Daulay.

Film Imam Tanpa Makmum ini dibintangi oleh aktor seperti Vonny Felicia, Arif Brata, Rayisa, Cut Mini, Lukman Sardi, Mamat Alkatiri dan masih banyak lagi. Lukman Sardi yang juga terlibat dalam film ini mengapresiasi sikap Syakir.

“Syakir punya bakat dan keberanian, dia berani dalam usianya yang masih muda ini membuat karya seperti ini. Ini juga dapat menjadi contoh kepada para pemuda lain dalam hal keberanian,” ucap Lukman Sardi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
