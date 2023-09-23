7 Karakter Populer Toy Story, dari Woody hingga si Cantik Bo Peep

JAKARTA - Mengulik karakter populer Toy Story, salah satu franchise film animasi populer yang pertama kali dirilis, pada 19 November 1995. Film ini merupakan salah satu franchise terlaris di dunia dengan total pendapatan mencapai USD3,3 miliar.

Film Toy Story populer di kalangan anak-anak dan orang dewasa karena dianggap sebagai pelopor film animasi di era '90-an. Film ini memiliki cerita sederhana yang menarik, para pengisi suara terbaik, dan tentunya ragam karakter unik.

Kisahnya tentang seorang anak bernama Andy Davis dan mainannya yang bisa hidup layaknya manusia. Film ini mengangkat cerita dan petualangan Woody dan kawan-kawannya yang merupakan mainan milik Andy.

Berikut karakter populer Toy Story berdasarkan hasil survei Statista Research Department, pada 28 Oktober 2021.

1.Sheriff Woody

Karakter populer Toy Story. (Foto: Sheriff Woody/Walt Disney Pictures)

Sheriff Woody merupakan boneka koboi yang didesain Bud Luckey berdasarkan boneka Howdy Doody yang populer pada era '50-an. Sebagai mainan favorit Andy, Woody diceritakan setia menemani pemiliknya dari kecil hingga dewasa.

2.Buzz Lightyear

Karakter populer Toy Story. (Foto: Buzz Lightyear/Walt Disney Pictures)

Mainan satu ini memiliki tampilan unik dengan pakaian dan helm astronot yang diperlengkapi fitur efek suara dan senjata laser. Dengan kecanggihannya, Buzz sempat menjadi mainan favorit Andy hingga Woody terlupakan.

3.Mr. Potato Head

Karakter populer Toy Story. (Foto: Mr Potatok Head/Walt Disney Pictures)

Karakter populer Toy Story selanjutnya adalah Mr. Potato Head yang didesain mampu memisahkan bagian tubuhnya. Menariknya, dia tetap bisa mengontrol bagian tubuhnya meski sedang terpisah.