Rayakan 50 Tahun, God Bless Gelar Konser Emas

JAKARTA - God Bless merayakan capaian usia 50 tahun berkarier di belantika musik Indonesia. Merayakan hal tersebut, God Bless, akan segera menggelar perayaan usia emas 50 tahun.

Konser bertajuk God Bless 50 Tahun Konser Emas with Tohpati Orchestra akan digelar pada Jumat 10 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Konser ini akan menjadi klimaks dari rangkaian perayaan 50 tahun God Bless melalui berbagai kegiatan sepanjang tahun 2023 ini.

Sebelumnya, pada pertengahan Juni lalu, band yang diawaki Achmad Albar (vocal), Ian Antono (gitar), Donny Fattah (bass), Abadi Soesman (keyboard), dan Fajar Satritama (drum), lebih dulu meluncurkan album bertajuk “Anthology 50th Anniversary”.

“Alhamdulillah, akhirnya kami bisa mengumumkan bahwa God Bless segera menggelar Konser Emas 50 Tahun bersama Tohpati Orchestra yang akan digelar bertepatan dengan momen Hari Pahlawan pada 10 November 2023, di Istora Senayan, Jakarta. Semoga ini bisa menjadi jawaban bagi para penikmat musik rock, khususnya penggemar God Bless di seluruh Indonesia,” ungkap Iyek, sapaan akrab Achmad Albar.

Sementara, Ian Antono memastikan konser ini akan menjadi persembahan spesial yang memorable dalam momentum emas 50 tahun usia God Bless berkarya di industri musik Indonesia. Tak ayal, sejumlah guest star atau musisi tamu lintas generasi bakal dilibatkan dalam konser nanti. Saat ini, seluruh personil God Bless tengah disibukkan dengan berbagai persiapan.

“Kami berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya, apalagi ini akan melibatkan banyak musisi yang hebat-hebat. Secara musikalitas juga tentu akan berbeda dengan sentuhan orkestra dari Tohpati. Semoga nantinya bisa berjalan lancar dan memuaskan para penggemar God Bless,” terang Ian Antono.

