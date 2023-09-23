Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rayakan 50 Tahun, God Bless Gelar Konser Emas

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |05:01 WIB
Rayakan 50 Tahun, God Bless Gelar Konser Emas
God Bless gelar konser Emas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - God Bless merayakan capaian usia 50 tahun berkarier di belantika musik Indonesia. Merayakan hal tersebut, God Bless, akan segera menggelar perayaan usia emas 50 tahun.

Konser bertajuk God Bless 50 Tahun Konser Emas with Tohpati Orchestra akan digelar pada Jumat 10 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Konser ini akan menjadi klimaks dari rangkaian perayaan 50 tahun God Bless melalui berbagai kegiatan sepanjang tahun 2023 ini.

Sebelumnya, pada pertengahan Juni lalu, band yang diawaki Achmad Albar (vocal), Ian Antono (gitar), Donny Fattah (bass), Abadi Soesman (keyboard), dan Fajar Satritama (drum), lebih dulu meluncurkan album bertajuk “Anthology 50th Anniversary”.

Rayakan 50 Tahun, God Bless Gelar Konser Emas

“Alhamdulillah, akhirnya kami bisa mengumumkan bahwa God Bless segera menggelar Konser Emas 50 Tahun bersama Tohpati Orchestra yang akan digelar bertepatan dengan momen Hari Pahlawan pada 10 November 2023, di Istora Senayan, Jakarta. Semoga ini bisa menjadi jawaban bagi para penikmat musik rock, khususnya penggemar God Bless di seluruh Indonesia,” ungkap Iyek, sapaan akrab Achmad Albar.

Sementara, Ian Antono memastikan konser ini akan menjadi persembahan spesial yang memorable dalam momentum emas 50 tahun usia God Bless berkarya di industri musik Indonesia. Tak ayal, sejumlah guest star atau musisi tamu lintas generasi bakal dilibatkan dalam konser nanti. Saat ini, seluruh personil God Bless tengah disibukkan dengan berbagai persiapan.

“Kami berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya, apalagi ini akan melibatkan banyak musisi yang hebat-hebat. Secara musikalitas juga tentu akan berbeda dengan sentuhan orkestra dari Tohpati. Semoga nantinya bisa berjalan lancar dan memuaskan para penggemar God Bless,” terang Ian Antono.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/205/2971358/achmad-albar-terpukau-lihat-koleksi-pameran-retrospektif-god-bless-di-galeri-nasional-nbaxJ6J2nA.jpg
Achmad Albar Terpukau Lihat Koleksi Pameran Retrospektif God Bless di Galeri Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/205/2971354/god-bless-bangga-jadi-band-rock-pertama-yang-gelar-pameran-di-galeri-nasional-mx07glb69u.jpg
God Bless Bangga Jadi Band Rock Pertama yang Gelar Pameran di Galeri Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/205/2934848/god-bless-raih-lifetime-achievement-di-ima-2023-X4nAfobyym.jpg
God Bless Raih Lifetime Achievement di IMA 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/205/2933316/god-bless-bakal-bernostalgia-di-taman-ismail-marzuki-gelar-konser-setelah-50-tahun-0lQfWCtJNm.jpg
God Bless Bakal Bernostalgia di Taman Ismail Marzuki, Gelar Konser Setelah 50 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917444/persiapan-achmad-albar-tampil-prima-di-konser-50-tahun-god-bless-EQV6kJ3VtE.jpg
Persiapan Achmad Albar Tampil Prima di Konser 50 Tahun God Bless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917382/god-bless-konser-di-hari-pahlawan-ungkap-makna-50-tahun-berkarya-GfUTdQovr4.jpg
God Bless Konser di Hari Pahlawan, Ungkap Makna 50 Tahun Berkarya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement