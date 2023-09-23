Tampil di SMTOWN Jakarta 2023, RIIZE: Ini Suatu Kehormatan

JAKARTA - RIIZE debut pada 4 September 2023. Namun, ketujuh member ini sudah langsung ikut serta dalam konser SMTOWN Jakarta 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 23 September 2023.

Dalam kesempatan ini, RIIZE membawakan single pra debutnya yang berjudul Memories. Ketujuh member RIIZE ini tampil memberikan suasana ceria di panggung SMTOWN Jakarta dengan konsep outfit warna biru.

Selain itu, walaupun ini pertama kalinya RIIZE tampil di panggung SMTOWN, mereka tidak kalah keren dengan para seniornya seperti NCT, Super Junior, Red Velvet, TVXQ, dan Aespa. RIIZE terlihat kompak dan enjoy menari di atas panggung. Tidak hanya itu, suara mereka yang melantun merdu menghibur seluruh penonton SMTOWN Jakarta 2023.

Penampilan RIIZE di panggung SMTOWN Jakarta 2023 ini pun mendapat sambutan luar biasa dari seluruh penonton. Banyak penonton yang ikut bernyanyi dan berteriak melihat penampilan boy grup yang beranggotakan tujuh orang ini. Tentu hal ini membuat RIIZE merasa sangat bahagia dan bersyukur.

Tidak hanya perasaan bahagia, RIIZE juga mengaku sangat terhormat bisa tampil di SMTOWN Jakarta ini. Karena, grup yang baru debut beberapa bulan ini bisa langsung tampil dengan sederet idol ternama dari SM Entertainment.

“Ini pertama kalinya kami berada di panggung SMTOWN dan langsung di Jakarta,” kata Shotaro.

“Ini suatu kehormatan besar untuk kami karena bisa satu panggung dengan para senior,” ucap Anton menambahkan.