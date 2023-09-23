Dikabarkan Sakit, Irene Red Velvet Tampil Ciamik di SMTOWN Live 2023

JAKARTA - Irene Red Velvet sempat dikabarkan sakit. Namun demikian Irene Red Velvet berhasil menghipnotis penonton di gelaran di SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @ JAKARTA.

Satu hari sebelumnya, Dyandra Promosindo Global selaku promotor di SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @ JAKARTA telah mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa member Red Velvet itu berhalangan tampil lantaran sakit.

“Kami ingin menginformasikan bahwa IRENE (Red Velvet) tidak dapat tampil di acara SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @ JAKARTA with KB Bank, karena kondisi kesehatan,” tulis pihak Dyandra Global Edutainment.

Namun siapa sangka, saat Red Velvet naik ke atas panggung, seluruh penonton dibuat terkejut ketika melihat Irene bergabung dengan rekan-rekannya.

Mengenakan off shoulder dress berwarna hitam, penampilan Irene justru membuat sebagian besar penonton terhipnotis ketika membawakan lagu Queendom hingga Psycho.

“Saya memutuskan tampil karena SMTown sudah lama ditunggu di Jakarta,” tutur Irene saat sesi break.