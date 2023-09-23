Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dikabarkan Sakit, Irene Red Velvet Tampil Ciamik di SMTOWN Live 2023

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |06:02 WIB
Dikabarkan Sakit, Irene Red Velvet Tampil Ciamik di SMTOWN Live 2023
Irene Red Velvet tampil memukau di SMTOWN Live 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Irene Red Velvet sempat dikabarkan sakit. Namun demikian Irene Red Velvet berhasil menghipnotis penonton di gelaran di SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @ JAKARTA.

Satu hari sebelumnya, Dyandra Promosindo Global selaku promotor di SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @ JAKARTA telah mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa member Red Velvet itu berhalangan tampil lantaran sakit.

Dikabarkan Sakit, Irene Red Velvet Tampil Ciamik di SMTOWN Live 2023

“Kami ingin menginformasikan bahwa IRENE (Red Velvet) tidak dapat tampil di acara SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @ JAKARTA with KB Bank, karena kondisi kesehatan,” tulis pihak Dyandra Global Edutainment.

Namun siapa sangka, saat Red Velvet naik ke atas panggung, seluruh penonton dibuat terkejut ketika melihat Irene bergabung dengan rekan-rekannya.

Mengenakan off shoulder dress berwarna hitam, penampilan Irene justru membuat sebagian besar penonton terhipnotis ketika membawakan lagu Queendom hingga Psycho.

“Saya memutuskan tampil karena SMTown sudah lama ditunggu di Jakarta,” tutur Irene saat sesi break.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/206/3154270/the_ghost_game-Hgnh_large.jpg
Yeri Red Velvet Debut Layar Lebar Lewat Film Horor The Ghost Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/33/3149782/wendy_red_velvet-bz07_large.jpeg
Wendy Red Velvet Terlihat semakin Kurus, Fans Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128300/wendy_dan_yeri_red_velvet-EvNw_large.jpg
Wendy dan Yeri Red Velvet Resmi Keluar dari SM Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/33/2885264/red-velvet-bakal-rilis-album-baru-november-2023-o4ul7BM7Qg.jpg
Red Velvet Bakal Rilis Album Baru November 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/205/2827248/cuaca-buruk-red-velvet-batal-tampil-di-primavera-sound-madrid-2023-doTpA9Hsi4.jpg
Cuaca Buruk, Red Velvet Batal Tampil di Primavera Sound Madrid 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/20/205/2817075/konser-red-velvet-ice-bsd-merah-merona-O6XOODOBDt.jpg
Konser Red Velvet, ICE BSD Merah Merona
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement