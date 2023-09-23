Lagu Melawan Arus Jakarta, Astrid dan Jiwa Sosial yang Terpendam

JAKARTA - Astrid Sartiasari atau yang lebih dikenal dengan Astrid telah malang melintang di dunia tarik suara. Jadikan Aku Yang Kedua, Terpukau, Tentang Rasa, Tak Ingin Dicintai, dan Mendua menjadi lagu hits yang mengantarkan namanya di puncak popularitas industri musik Indonesia.

Terbaru, Astrid baru saja merilis single yang dikerjakan bersama Adrian Martadinata yang berjudul Melawan Arus Jakarta. Lagu yang didedikasikan untuk ulang tahun Jakarta yang ke-496, Astrid meluncurkan single terbarunya berjudul “Melawan Arus Jakarta”.

“Melawan Arus Jakarta menceritakan rutinitas yang harus dihadapi warga Jakarta dan mereka yang mencari peruntungan di Ibukota atas nama kebutuhan, pengakuan atau mata pencaharian. Lagu ini mewakili semua yang berjuang untuk bisa bertahan hidup di kerasnya Jakarta,” ujar Astrid.

Untuk pertama kalinya Astrid meluncurkan lagu dengan tema sosial mengenai beratnya kehidupan di Jakarta yang menjadi satu warna baru dari serentetan lagu yang telah diluncurkan Astrid selama 20 tahun ia berkarya. Ia mencoba menghadirkan sisi sosial yang selama ini jarang ia perlihatkan.

Sebelumnya, di awal tahun 2023 pun, Astrid juga sempat merilis satu buah singel terbaru yang berjudul Jadikan Aku Ratu. Single ini dirilis pada tanggal 27 Januari bertepatan dengan hari ulang tahunnya dan ditujukan sebagai penanda 20 tahun berkarir di industri musik tanah air.

Astrid masih tetap berkarya di tengah aktivitas padatnya di rumah. Ia tetap berkarya di tengah asyik menjalani hobi

Astrid, kini sangat suka sekali membaca, terutama buku-buku yang berhubungan dengan biografi, fiksi dan pengembangan diri. Dari hobi membacanya tersebut, Astrid sempat diundang untuk ikut jadi bagian dalam Gerakan Ibu Bangsa Membaca yang diadakan pada tahun 2018 silam.

