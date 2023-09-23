Masuk AMI Awards 2023, Andrea Tanzil: Jujur Aku Syok

JAKARTA - Andrea Tanzil mampu menunjukan eksistensinya di belantika musik Indonesia. Terbukti, single perdananya yang berjudul Uneasy mendapatkan nominasi AMI Award 2023 untuk kategori Lagu R&B Soul Terbaik.

Hal ini tentunya membuat ia sangat bahagia sekaligus kaget. Andrea tak menyangka mampu masuk nominasi ajang musik terbesar di Indonesia itu.

“Awalnya aku syok banget dikirimin beritanya dari teman-teman di Sony Music, soalnya aku benar-benar gak berekspektasi bisa masuk nominasi AMI Award, especially since uneasy was my first single ever. Aku seneng dan euphoria banget, karena kerja keras kita bisa di acknowledge sama AMI,” ujar Andrea.